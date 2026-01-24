Чизкейк на песочной основе – десерт, который легко приготовить дома без сложных техник. Благодаря сочетанию нежной творожной массы и хрустящей основы из печенья он получается мягким, сливочным и очень сбалансированным на вкус. Такой вариант подходит и для семейного чаепития, и для праздничного стола. Все ингредиенты доступны, а результат стабилен даже для тех, кто готовит впервые.

Идея приготовления домашнего чизкейка на основе из печенья к чаю опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для основы:

печенье песочное – 120 г

масло сливочное – 50 г

Ингредиенты для творожной массы:

творог 9–18% – 450 г

сливки – 200 г

сахар – около 130 г

ванильный сахар 10 г

мука – 1 ст.л. с горкой

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Песочное печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Добавьте растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте, чтобы масса стала влажной и однородной.

2. Выложите основу в форму диаметром около 18 см, плотно утрамбуйте и поставьте в холодильник, пока готовится начинка.

3. Творог перебейте блендером до гладкой, кремовой консистенции.

4. Добавьте сливки, сахар, ванильный сахар и муку, перемешайте до полной однородности.

5. После этого введите яйца по одному, аккуратно размешивая массу лопаткой или венчиком. Взбивать на этом этапе не нужно, чтобы начинка осталась нежной.

6. Готовую творожную массу вылейте на охлажденную основу. Духовку разогрейте до 150 °C и выпекайте чизкейк 50-60 минут. Готовый десерт будет иметь слегка дрожащий центр – во время охлаждения он стабилизируется.

7. После выключения духовки оставьте чизкейк внутри с приоткрытой дверцей на 10-15 минут. Далее остудите его при комнатной температуре и поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов.

8. Такой чизкейк легко нарезается, имеет нежную текстуру и насыщенный сливочный вкус. Он хорошо хранится в холодильнике и подходит для подачи без дополнительных украшений или с минимальным декором.

