Для того, чтобы приготовить вкусный десерт без выпекания, можно использовать ряженку. Она в меру сладкая, прекрасно сочетается с фруктами и какао. Просто добавьте желатин, чтобы масса держала форму, и ее можно было подать как полноценный десерт.

Идея приготовления вкусного десерта из ряженки без выпекания опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Ингредиенты (на 3 большие порции):

ряженка – 450–500 мл.

какао – 2 ст.л.

сахар/сахарная пудра – 2 ст.л. (или заменитель по вкусу)

желатин – 10 г

вода – 50 мл.

банан – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Желатин залить водой.

2. Перемешать и оставить набухать до полного растворения.

3. В ряженку добавить какао, сахар и нарезанный банан.

4. Взбить блендером до гладкой, кремовой текстуры.

5. Растопить в сотейнике желатин, не доводя до кипения или в микроволновке, дать ему остыть.

6. Тонкой струйкой влить в массу и еще раз взбить блендером до однородности.

7. Разлить по формочкам, поставить в холодильник минимум на час.

8. Достать и подавать.

