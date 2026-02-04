Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно
Для того, чтобы приготовить вкусный десерт без выпекания, можно использовать ряженку. Она в меру сладкая, прекрасно сочетается с фруктами и какао. Просто добавьте желатин, чтобы масса держала форму, и ее можно было подать как полноценный десерт.
Идея приготовления вкусного десерта из ряженки без выпекания опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.
Ингредиенты (на 3 большие порции):
- ряженка – 450–500 мл.
- какао – 2 ст.л.
- сахар/сахарная пудра – 2 ст.л. (или заменитель по вкусу)
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл.
- банан – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Желатин залить водой.
2. Перемешать и оставить набухать до полного растворения.
3. В ряженку добавить какао, сахар и нарезанный банан.
4. Взбить блендером до гладкой, кремовой текстуры.
5. Растопить в сотейнике желатин, не доводя до кипения или в микроволновке, дать ему остыть.
6. Тонкой струйкой влить в массу и еще раз взбить блендером до однородности.
7. Разлить по формочкам, поставить в холодильник минимум на час.
8. Достать и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: