Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

Для того, чтобы приготовить вкусный десерт без выпекания, можно использовать ряженку. Она в меру сладкая, прекрасно сочетается с фруктами и какао. Просто добавьте желатин, чтобы масса держала форму, и ее можно было подать как полноценный десерт.

Идея приготовления вкусного десерта из ряженки без выпекания опубликована на странице фудблогера olha.holovina в Instagram.

Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

Ингредиенты (на 3 большие порции):

  • ряженка – 450–500 мл.
  • какао – 2 ст.л.
  • сахар/сахарная пудра – 2 ст.л. (или заменитель по вкусу)
  • желатин – 10 г
  • вода – 50 мл.
  • банан – 2 шт.

Способ приготовления:

Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

1. Желатин залить водой.

2. Перемешать и оставить набухать до полного растворения.

Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

3. В ряженку добавить какао, сахар и нарезанный банан.

4. Взбить блендером до гладкой, кремовой текстуры.

Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

5. Растопить в сотейнике желатин, не доводя до кипения или в микроволновке, дать ему остыть.

6. Тонкой струйкой влить в массу и еще раз взбить блендером до однородности.

Вкусный десерт из ряженки без выпекания: готовится элементарно

7. Разлить по формочкам, поставить в холодильник минимум на час.

8. Достать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты