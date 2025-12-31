Вкусный домашний холодец из куриных голеней: делимся рецептом вкусной зимней закуски
Холодец – одно из самых популярных праздничных блюд. Готовить его можно практически из любого мяса, но для того, чтобы он был прозрачным, без жира и вкусным, кулинары советуют его варить из куриного мяса, добавив свиные ножки, в них много коллагена.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении холодца из куриных голеней.
Ингредиенты:
- Голени 2 кг
- Морковь 2 шт.
- Лук 1 шт.
- Вода 2 л
- Соль 1 ч. л.
- Перец горошком 15 шт.
- Лавровый лист 2-3 шт.
- Желатин 20 г
Способ приготовления:
1. Залейте мясо водой, доведите до кипения и слейте воду.
2. Голени помойте и переложите в кастрюлю, залейте чистой водой, добавьте овощи и специи и варите около 1 часа. Следите за пеной, ее нужно обязательно снимать.
3. После разберите мясо, выложите в подходящую посуду, залейте бульоном, добавьте овощи по желанию, чеснок и поставьте в холодильник застывать.
