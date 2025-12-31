Холодец – одно из самых популярных праздничных блюд. Готовить его можно практически из любого мяса, но для того, чтобы он был прозрачным, без жира и вкусным, кулинары советуют его варить из куриного мяса, добавив свиные ножки, в них много коллагена.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении холодца из куриных голеней.

Ингредиенты:

Голени 2 кг

Морковь 2 шт.

Лук 1 шт.

Вода 2 л

Соль 1 ч. л.

Перец горошком 15 шт.

Лавровый лист 2-3 шт.

Желатин 20 г

Способ приготовления:

1. Залейте мясо водой, доведите до кипения и слейте воду.

2. Голени помойте и переложите в кастрюлю, залейте чистой водой, добавьте овощи и специи и варите около 1 часа. Следите за пеной, ее нужно обязательно снимать.

3. После разберите мясо, выложите в подходящую посуду, залейте бульоном, добавьте овощи по желанию, чеснок и поставьте в холодильник застывать.

