Вкусный домашний холодец из куриных голеней: делимся рецептом вкусной зимней закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Холодец – одно из самых популярных праздничных блюд. Готовить его можно практически из любого мяса, но для того, чтобы он был прозрачным, без жира и вкусным, кулинары советуют его варить из куриного мяса, добавив свиные ножки, в них много коллагена. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрого в приготовлении холодца из куриных голеней. 

Ингредиенты:

  • Голени 2 кг
  • Морковь 2 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Вода 2 л
  • Соль 1 ч. л.
  • Перец горошком 15 шт.
  • Лавровый лист 2-3 шт.
  • Желатин 20 г

Способ приготовления: 

1. Залейте мясо водой, доведите до кипения и слейте воду.

2. Голени помойте и переложите в кастрюлю, залейте чистой водой, добавьте овощи и специи и варите около 1 часа. Следите за пеной, ее нужно обязательно снимать. 

3. После разберите мясо, выложите в подходящую посуду, залейте бульоном, добавьте овощи по желанию, чеснок и поставьте в холодильник застывать.

