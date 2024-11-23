Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку
Десерты с маком всегда ассоциируются с детством и семейным уютом. Каждая украинская хозяйка точно имеет в записной книжке какую вкусность с такой начинкой. Идею следующего десерта тоже обязательно нужно сохранить.
Идея приготовления ароматного маковника без муки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Именно в этом десерте можно использовать домашние орехи.
Ингредиенты для теста:
- молотый мак – 160 г
- яйцо – 3 шт.
- молоко – 300 мл.
- сахарная пудра – 90 г
- манная крупа – 70 г
- сливочное масло – 80 г
- разрыхлитель – 8 г
- яблоко – 1 шт.
Ингредиенты для шоколадной поливки:
- орехи – 50 г
- шоколад – 120 г
- вода – 25 мл.
Способ приготовления:
1. Запарить мак горячим молоком, проварить 2 минуты.
2. Накрыть крышкой и оставить на час.
3. Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.
4. Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.
5. Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.
6. Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.
7. Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.
8. Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 50 минут.
9. Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.
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