Десерты с маком всегда ассоциируются с детством и семейным уютом. Каждая украинская хозяйка точно имеет в записной книжке какую вкусность с такой начинкой. Идею следующего десерта тоже обязательно нужно сохранить.

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Идея приготовления ароматного маковника без муки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Именно в этом десерте можно использовать домашние орехи.

Ингредиенты для теста:

молотый мак – 160 г

яйцо – 3 шт.

молоко – 300 мл.

сахарная пудра – 90 г

манная крупа – 70 г

сливочное масло – 80 г

разрыхлитель – 8 г

яблоко – 1 шт.

Ингредиенты для шоколадной поливки:

орехи – 50 г

шоколад – 120 г

вода – 25 мл.

Способ приготовления:

1. Запарить мак горячим молоком, проварить 2 минуты.

2. Накрыть крышкой и оставить на час.

3. Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.

4. Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.

5. Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.

6. Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.

7. Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.

8. Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 50 минут.

9. Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.

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