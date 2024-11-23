Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

Десерты с маком всегда ассоциируются с детством и семейным уютом. Каждая украинская хозяйка точно имеет в записной книжке какую вкусность с такой начинкой. Идею следующего десерта тоже обязательно нужно сохранить.

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Идея приготовления ароматного маковника без муки опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. Именно в этом десерте можно использовать домашние орехи.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

Ингредиенты для теста:

  • молотый мак – 160 г
  • яйцо – 3 шт.
  • молоко – 300 мл.
  • сахарная пудра – 90 г
  • манная крупа – 70 г
  • сливочное масло – 80 г
  • разрыхлитель – 8 г
  • яблоко – 1 шт.

Ингредиенты для шоколадной поливки:

  • орехи – 50 г
  • шоколад – 120 г
  • вода – 25 мл.

Способ приготовления:

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

1. Запарить мак горячим молоком, проварить 2 минуты.

2. Накрыть крышкой и оставить на час.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

3. Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой и яичными желтками.

4. Добавить остывшую маковую массу частями и хорошо перемешать.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

5. Манную крупу соединить с разрыхлителем и добавить в маковое тесто.

6. Яблоко почистить, натереть на терке и добавить в тесто.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

7. Яичные белки взбить с щепоткой соли до стойкости, частями добавить в маковое тесто и осторожно перемешать.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

8. Переложить в форму размером 24х10 см и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, примерно 50 минут.

9. Готовый пирог охладить и украсить растопленным шоколадом и грецкими орехами.

Вкусный домашний маковник без муки: добавьте сверху шоколадную поливку

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