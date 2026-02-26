Все рецепты
Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями
Картофель и сельдь – любимое сочетание многих. Именно такие продукты можно использовать для приготовления вкусного домашнего салата. Он прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Идея приготовления сытного домашнего салата с картофелем и сельдью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 4 шт.
- сельдь – 1 шт. (250-300 г)
- лук зеленый – пучок
- укроп – пучок
- масло
- горошек консервированный – 200-250 г
- огурец консервированный – 4-5 шт.
- соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
- горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)
- черный молотый перец (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками.
2. Переложить в тарелку.
3. Добавить нарезанный мелко укроп, горошек консервированный и зеленый лук.
4. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный.
5. Все перемешать.
