Картофель и сельдь – любимое сочетание многих. Именно такие продукты можно использовать для приготовления вкусного домашнего салата. Он прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытного домашнего салата с картофелем и сельдью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель отварной – 4 шт.

сельдь – 1 шт. (250-300 г)

лук зеленый – пучок

укроп – пучок

масло

горошек консервированный – 200-250 г

огурец консервированный – 4-5 шт.

соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)

горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)

черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками.

2. Переложить в тарелку.

3. Добавить нарезанный мелко укроп, горошек консервированный и зеленый лук.

4. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный.

5. Все перемешать.

