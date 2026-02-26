Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
159
Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

Картофель и сельдь – любимое сочетание многих. Именно такие продукты можно использовать для приготовления вкусного домашнего салата. Он прекрасно подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Идея приготовления сытного домашнего салата с картофелем и сельдью опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

Ингредиенты:

  • картофель отварной – 4 шт.
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г)
  • лук зеленый – пучок
  • укроп – пучок
  • масло
  • горошек консервированный – 200-250 г
  • огурец консервированный – 4-5 шт.
  • соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
  • горчица в зернах – 1 ч.л. (с горкой)
  • черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

1. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарезать небольшими кубиками.

2. Переложить в тарелку.

Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

3. Добавить нарезанный мелко укроп, горошек консервированный и зеленый лук.

4. Для заправки добавить масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный.

Вкусный домашний салат с картошкой и селедкой: попробуйте блюдо с любимыми сочетаниями

5. Все перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты