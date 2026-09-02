Вкусный домашний салат с морковью по-корейски и курицей: заправляется майонезом

Если нужно быстро приготовить сытный салат, не обязательно использовать много продуктов. В этом варианте сочетаются всего несколько простых ингредиентов, которые хорошо дополняют друг друга. Морковь по-корейски придает блюду пикантность, а копченая курица делает вкус более насыщенным. Такой салат можно приготовить как для обычного ужина, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с корейской морковью опубликована на странице bonappetit by k в Instagram.

Ингредиенты:

морковь по-корейски – 200 г

копченая куриная грудка – 200 г

яйца – 3 шт.

консервированная кукуруза – 150 г

зелень – по вкусу

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала отварите яйца вкрутую, остудите их и очистите. Отделите белки от желтков.

2. Куриную грудку и яичные белки нарежьте тонкой соломкой.

3. В глубокую миску выложите морковь по-корейски, копчёную курицу, яичные белки и консервированную кукурузу. Желтки раздавите вилкой или руками и добавьте к остальным продуктам.

4. Мелко нарежьте зелень и переложите в миску. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались.

5. При необходимости добавьте немного соли, учитывая, что морковь по-корейски, копченая курица и майонез уже имеют достаточно выраженный вкус.

6. Готовый салат можно сразу подавать к столу. По желанию перед подачей его стоит немного охладить в холодильнике, тогда все ингредиенты лучше соединятся между собой.

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