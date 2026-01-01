Домашний щербет – это десерт, который всегда ассоциируется с детством и теплом. Его можно легко приготовить из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. В отличие от магазинных вариантов, домашний щербет получается более натуральным, насыщенным и ароматным. А главное – вы точно знаете, что в нем нет лишних добавок.

Идея приготовления домашнего щербета с орехами и сухофруктами опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты:

сливки (10-20%) – 500 г

сахар – 500 г

сливочное масло – 200 г

шоколад – 100 г

орехи, изюм (по желанию курага или чернослив) – по 50-80 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле соедините сливки, сахар и сливочное масло.

2. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока масло полностью не растает.

3. Когда масса начнет закипать, уменьшите огонь до среднего и варите примерно 40 минут, пока смесь не приобретет карамельный цвет.

4. Снимите с плиты, добавьте измельченный шоколад и взбейте миксером 3-4 минуты, чтобы масса стала однородной.

5. Добавьте орехи, изюм (или другие сухофрукты), хорошо перемешайте.

6. Выложите массу в форму, выровняйте и отправьте в холодильник на 2 часа до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: