Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов
Домашний щербет – это десерт, который всегда ассоциируется с детством и теплом. Его можно легко приготовить из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. В отличие от магазинных вариантов, домашний щербет получается более натуральным, насыщенным и ароматным. А главное – вы точно знаете, что в нем нет лишних добавок.
Идея приготовления домашнего щербета с орехами и сухофруктами опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты:
- сливки (10-20%) – 500 г
- сахар – 500 г
- сливочное масло – 200 г
- шоколад – 100 г
- орехи, изюм (по желанию курага или чернослив) – по 50-80 г
Способ приготовления:
1. В кастрюле соедините сливки, сахар и сливочное масло.
2. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока масло полностью не растает.
3. Когда масса начнет закипать, уменьшите огонь до среднего и варите примерно 40 минут, пока смесь не приобретет карамельный цвет.
4. Снимите с плиты, добавьте измельченный шоколад и взбейте миксером 3-4 минуты, чтобы масса стала однородной.
5. Добавьте орехи, изюм (или другие сухофрукты), хорошо перемешайте.
6. Выложите массу в форму, выровняйте и отправьте в холодильник на 2 часа до полного застывания.
