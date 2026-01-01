Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
354
Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

Домашний щербет – это десерт, который всегда ассоциируется с детством и теплом. Его можно легко приготовить из простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне. В отличие от магазинных вариантов, домашний щербет получается более натуральным, насыщенным и ароматным. А главное – вы точно знаете, что в нем нет лишних добавок.

Идея приготовления домашнего щербета с орехами и сухофруктами опубликована на странице фудблогера gubenia.sofiia в Instagram.

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

Ингредиенты:

  • сливки (10-20%) – 500 г
  • сахар – 500 г
  • сливочное масло – 200 г
  • шоколад – 100 г
  • орехи, изюм (по желанию курага или чернослив) – по 50-80 г

Способ приготовления:

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

1. В кастрюле соедините сливки, сахар и сливочное масло.

2. Поставьте на средний огонь и помешивайте, пока масло полностью не растает.

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

3. Когда масса начнет закипать, уменьшите огонь до среднего и варите примерно 40 минут, пока смесь не приобретет карамельный цвет.

4. Снимите с плиты, добавьте измельченный шоколад и взбейте миксером 3-4 минуты, чтобы масса стала однородной.

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

5. Добавьте орехи, изюм (или другие сухофрукты), хорошо перемешайте.

Вкусный домашний щербет с орехами и шоколадом: значительно лучше магазинных вариантов

6. Выложите массу в форму, выровняйте и отправьте в холодильник на 2 часа до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты