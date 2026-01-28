Вкусный домашний суп с сырными шариками: делимся сытным вариантом ужина

Суп – один из лучших вариантов блюда для ужина. Это всегда питательно, сытно и достаточно просто в приготовлении. В супе можно совместить нежное куриное мясо, а также сырные шарики – бульон получится нежирным и наваристым.

Идея приготовления сытного супа с сырными шариками опубликована на странице фудблогера liliia revehuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 большое
  • картофель – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, специи
  • зелень (укроп, петрушка)

Ингредиенты для сырных шариков:

  • твердый сыр – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 4-5 ст.л. (или больше при необходимости)
  • соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Нарежь филе, залей водой и поставь вариться.

2. Добавь картофель кусочками.

3. Обжарь лук и морковь и добавь в суп.

4. Смешай творог, яйцо, масло, муку и соль – сформируй маленькие шарики.

5. Опусти сырные шарики в суп, добавь специи и вари 10 минут.

6. Притруси зеленью и подавай горячим.

