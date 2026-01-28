Все рецепты
Вкусный домашний суп с сырными шариками: делимся сытным вариантом ужина
Суп – один из лучших вариантов блюда для ужина. Это всегда питательно, сытно и достаточно просто в приготовлении. В супе можно совместить нежное куриное мясо, а также сырные шарики – бульон получится нежирным и наваристым.
Идея приготовления сытного супа с сырными шариками опубликована на странице фудблогера liliia revehuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 большое
- картофель – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, специи
- зелень (укроп, петрушка)
Ингредиенты для сырных шариков:
- твердый сыр – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- мука – 4-5 ст.л. (или больше при необходимости)
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Нарежь филе, залей водой и поставь вариться.
2. Добавь картофель кусочками.
3. Обжарь лук и морковь и добавь в суп.
4. Смешай творог, яйцо, масло, муку и соль – сформируй маленькие шарики.
5. Опусти сырные шарики в суп, добавь специи и вари 10 минут.
6. Притруси зеленью и подавай горячим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: