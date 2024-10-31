Грибной суп

Грибной крем-суп – лучшее осеннее блюдо, основа которого – ароматные грибы. А для нежной структуры добавьте сливки, масло сливочное, а для яркого вкуса – вино, чеснок, чабрец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и очень ароматного грибного крем-супа.

Ингредиенты:

Грибы – 600 г

Масло растительное — 2 ст. л.

Масло – 1 ст. л.

Чеснок – 5-6 зуб.

Лук – 2 шт.

Свежий чабрец – 2-3 веточки

Белое вино – 100 мл

Мука – 2 ст. л.

Овощной бульон (или вода) – 800 мл

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, а грибы порежьте на четвертинки.

2. В большой кастрюле разогрейте растительное масло и добавьте масло. Обжарьте чеснок, лук и грибы на среднем огне до карамельного цвета примерно 10-15 минут. Чем дольше вы будете их готовить, тем насыщеннее будет вкус.

3. Влейте белое вино и готовьте к полному испарению жидкости. Добавьте муку, тщательно перемешайте, затем влейте овощной бульон или воду. Добавьте веточки тимьяна. Варите суп на среднем огне около 20 минут.

4. Выньте веточки тимьяна. Вылейте половину супа в блендер и перебейте до однородности. Затем верните смесь обратно в кастрюлю.

Подавайте горячим, украсив поджаренными грибами и зеленью!

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