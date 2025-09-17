Вкусный гуляш из мяса для ужина: как приготовить сочное блюдо
Мясной гуляш – замечательный вариант сытного ужина. Его можно подать с картофельным пюре или любым вашим любимым гарниром. Главное – не пересушить мясо, чтобы оно получилось сочным и нежным.
Как приготовить вкусный гуляш из говядины на ужин опубликована на странице фудблогера kseniya denysko в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – 700 г
- лук репчатый – 1 шт. (крупный)
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика по вкусу
- болгарский перец (по желанию) – 1 шт.
- картофель (по желанию) – 2–3 шт.
- паприка молотая (сладкая) – 1–2 ч. л.
- черный перец, соль – по вкусу
- лавровый лист – 1–2 шт.
- масло – для жарки
- вода или бульон – 500 мл.
- зелень (петрушка, укроп) – для подачи
Способ приготовления:
1. Нарезать говядину на кусочки среднего размера (2–3 см).
2. Поджарить мясо: в большой кастрюле разогреть масло, обжарить мясо до румяной корочки. Вынуть и отложить.
3. Обжарить овощи: в той же посуде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
4. Добавить морковь (натертую или нарезанную полукольцами), перец, чеснок – жарить еще несколько минут.
5. Добавить специи
6. Вернуть мясо к овощам. Добавить лавровый лист.
7. Залить водой или бульоном.
8. Жидкость должна покрывать мясо. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким.
9. Добавить картофель (опционально): если добавляете картофель – через 1-1,5 часа после начала тушения добавьте его кубиками. Варите еще 20-30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: