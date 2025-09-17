Мясной гуляш – замечательный вариант сытного ужина. Его можно подать с картофельным пюре или любым вашим любимым гарниром. Главное – не пересушить мясо, чтобы оно получилось сочным и нежным.

Как приготовить вкусный гуляш из говядины на ужин опубликована на странице фудблогера kseniya denysko в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – 700 г

лук репчатый – 1 шт. (крупный)

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика по вкусу

болгарский перец (по желанию) – 1 шт.

картофель (по желанию) – 2–3 шт.

паприка молотая (сладкая) – 1–2 ч. л.

черный перец, соль – по вкусу

лавровый лист – 1–2 шт.

масло – для жарки

вода или бульон – 500 мл.

зелень (петрушка, укроп) – для подачи

Способ приготовления:

1. Нарезать говядину на кусочки среднего размера (2–3 см).

2. Поджарить мясо: в большой кастрюле разогреть масло, обжарить мясо до румяной корочки. Вынуть и отложить.

3. Обжарить овощи: в той же посуде обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

4. Добавить морковь (натертую или нарезанную полукольцами), перец, чеснок – жарить еще несколько минут.

5. Добавить специи

6. Вернуть мясо к овощам. Добавить лавровый лист.

7. Залить водой или бульоном.

8. Жидкость должна покрывать мясо. Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким.

9. Добавить картофель (опционально): если добавляете картофель – через 1-1,5 часа после начала тушения добавьте его кубиками. Варите еще 20-30 минут.

