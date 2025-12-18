Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно очень вкусно пожарить, стушить и даже замариновать. Еще очень вкусно будет – просто стушить рыбу со сметанным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного хека с овощами и сметанным соусом.

Ингредиенты:

600-800 г хека

соль, лавровый лист, перец горошком

Для соуса:

1 лук

1 морковь

1,5 стакана рыбного бульона

1 ст.л муки

150 г сметаны

соль, сахар, специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Сварите рыбу.

2. Овощи обжарьте, добавьте бульон рыбный, сметану, специи.

3. Сверху выложите рыбу, тушите под крышкой.

