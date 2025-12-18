Все рецепты
Вкусный хек в сметанном соусе с овощами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина
Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно очень вкусно пожарить, стушить и даже замариновать. Еще очень вкусно будет – просто стушить рыбу со сметанным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного хека с овощами и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- 600-800 г хека
- соль, лавровый лист, перец горошком
Для соуса:
- 1 лук
- 1 морковь
- 1,5 стакана рыбного бульона
- 1 ст.л муки
- 150 г сметаны
- соль, сахар, специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Сварите рыбу.
2. Овощи обжарьте, добавьте бульон рыбный, сметану, специи.
3. Сверху выложите рыбу, тушите под крышкой.
