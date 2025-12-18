Вкусный хек в сметанном соусе с овощами: рецепт идеального блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Хек – идеальная рыба для запекания, а также ее можно очень вкусно пожарить, стушить и даже замариновать. Еще очень вкусно будет – просто стушить рыбу со сметанным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного тушеного хека с овощами и сметанным соусом.

Ингредиенты: 

  • 600-800 г хека
  • соль, лавровый лист, перец горошком

Для соуса:

  • 1 лук
  • 1 морковь
  • 1,5 стакана рыбного бульона
  • 1 ст.л муки
  • 150 г сметаны
  • соль, сахар, специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Сварите рыбу.

2. Овощи обжарьте, добавьте бульон рыбный, сметану, специи. 

3. Сверху выложите рыбу, тушите под крышкой.

