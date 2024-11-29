Если вы хотите приготовить очень вкусный, легкий и эффектный салат, выбирайте для основы свежие овощи, зелень, это может быть руккола, листья салата, шпинат. А также добавляйте морепродукты, рыбу, мясо, сыр, хамон.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата "Палермо" из грибов, руккола, луком и помидорами.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300г

руккола – 80 г

помидоры черри – 12 шт

лук – 1 шт

хамон – 70 г

пармезан – 50 г

Заправка:

оливковое масло

дижонская горчица – 1 ч.л.

бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте лук нарезанный полукольцами. Жарьте до полутвердого состояния.

2. Соберите салат: выложите на блюдо сначала шампиньоны с луком, наверх добавьте помытую рукколу.

3. Нарежьте черри половинками и добавьте в салат. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выкладываем хаотично.

4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Полейте заправкой и щедро посыпаем пармезаном.

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