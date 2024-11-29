Вкусный и эффектный салат "Палермо": рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,4 т.
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный, легкий и эффектный салат, выбирайте для основы свежие овощи, зелень, это может быть руккола, листья салата, шпинат. А также добавляйте морепродукты, рыбу, мясо, сыр, хамон.

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Вкусный салат с хамоном

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата "Палермо" из грибов, руккола, луком и помидорами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300г
  • руккола – 80 г
  • помидоры черри – 12 шт
  • лук – 1 шт
  • хамон – 70 г
  • пармезан – 50 г

Заправка:

  • оливковое масло
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте лук нарезанный полукольцами. Жарьте до полутвердого состояния.

Жареные грибы

2. Соберите салат: выложите на блюдо сначала шампиньоны с луком, наверх добавьте помытую рукколу.

Зелень для блюда

3. Нарежьте черри половинками и добавьте в салат. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выкладываем хаотично.

Приготовление салата

4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Полейте заправкой и щедро посыпаем пармезаном.

Готовый салат

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