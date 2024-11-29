Вкусный и эффектный салат "Палермо": рецепт блюда для новогоднего стола
Если вы хотите приготовить очень вкусный, легкий и эффектный салат, выбирайте для основы свежие овощи, зелень, это может быть руккола, листья салата, шпинат. А также добавляйте морепродукты, рыбу, мясо, сыр, хамон.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата "Палермо" из грибов, руккола, луком и помидорами.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300г
- руккола – 80 г
- помидоры черри – 12 шт
- лук – 1 шт
- хамон – 70 г
- пармезан – 50 г
Заправка:
- оливковое масло
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарежьте и обжарьте пока не выделится вся жидкость. Посолите и добавьте лук нарезанный полукольцами. Жарьте до полутвердого состояния.
2. Соберите салат: выложите на блюдо сначала шампиньоны с луком, наверх добавьте помытую рукколу.
3. Нарежьте черри половинками и добавьте в салат. Хамон разрежьте пополам и закрутите, или нарежьте и выкладываем хаотично.
4. Для заправки: смешайте дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус. Полейте заправкой и щедро посыпаем пармезаном.
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