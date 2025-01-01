Когда речь заходит о приготовлении чизкейков, хозяйки могут начать нервничать, ведь считается, что рецепт этого десерта достаточно сложен. Но на самом деле его можно приготовить даже без использования духового шкафа.

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Как правильно приготовить чизкейк без выпечки, в Instagram рассказала фудблогер с ником fitwafflekitchen. По этому рецепту десерт получится вкусным и невероятно нежным.

Ингредиенты для основания

Печенье дижестивное – 300 гр

Сливочное масло – 150 гр

Ингредиенты для начинки

Сливочный сыр – 560 гр

Сахарная пудра – 120 гр

Ванильный экстракт – 2 ч.л.

Сливки – 200 мл

Способ приготовления

1. Печенье измельчаем в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом.

2. Выкладываем в застеленную пергаментом форму и разравниваем слой.

3. Смешиваем все ингредиенты для начинки, кроме сливок и взбиваем миксером до однородности.

4. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем к начинке. Перемешиваем.

5. Выкладываем начинку на основу чизкейка. Разравниваем и отправляем на ночь в холодильник.

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