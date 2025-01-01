Вкусный и нежнейший чизкейк: пошаговый рецепт
Когда речь заходит о приготовлении чизкейков, хозяйки могут начать нервничать, ведь считается, что рецепт этого десерта достаточно сложен. Но на самом деле его можно приготовить даже без использования духового шкафа.
Как правильно приготовить чизкейк без выпечки, в Instagram рассказала фудблогер с ником fitwafflekitchen. По этому рецепту десерт получится вкусным и невероятно нежным.
Ингредиенты для основания
- Печенье дижестивное – 300 гр
- Сливочное масло – 150 гр
Ингредиенты для начинки
- Сливочный сыр – 560 гр
- Сахарная пудра – 120 гр
- Ванильный экстракт – 2 ч.л.
- Сливки – 200 мл
Способ приготовления
1. Печенье измельчаем в крошку и смешиваем с растопленным сливочным маслом.
2. Выкладываем в застеленную пергаментом форму и разравниваем слой.
3. Смешиваем все ингредиенты для начинки, кроме сливок и взбиваем миксером до однородности.
4. Сливки взбиваем до стойких пиков и добавляем к начинке. Перемешиваем.
5. Выкладываем начинку на основу чизкейка. Разравниваем и отправляем на ночь в холодильник.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты чизкейков: