Шницель – это мясное основное блюдо, которое чем-то напоминает отбивную, но таковой не является. Его можно готовить в духовке или во фритюре. В любом случае, получится очень вкусно.

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Как приготовить шницель, чтобы был сочным, в Instagram рассказал фудблогер Михаил Катсурин. Он утверждает, что на приготовление этого блюда следует потратить всего 25 минут и приложить просто минимальные усилия.

Ингредиенты на 2 порции

Куриное филе – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 50 г

Масло – ½ ст.

Соль

Перец

Панировочные сухари

Способ приготовления

1.Раскрываем и отбиваем куриное филе, добавляем соль и перец.

2. Окунаем курицу в муку, затем во взбитое яйцо и в японские сухари в панко.

3. Жарим на сковороде на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.

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