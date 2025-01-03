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Вкусный и сочный шницель на обед: как приготовить, чтоб полакомилась вся семья
Шницель – это мясное основное блюдо, которое чем-то напоминает отбивную, но таковой не является. Его можно готовить в духовке или во фритюре. В любом случае, получится очень вкусно.
Как приготовить шницель, чтобы был сочным, в Instagram рассказал фудблогер Михаил Катсурин. Он утверждает, что на приготовление этого блюда следует потратить всего 25 минут и приложить просто минимальные усилия.
Ингредиенты на 2 порции
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 50 г
- Масло – ½ ст.
- Соль
- Перец
- Панировочные сухари
Способ приготовления
1.Раскрываем и отбиваем куриное филе, добавляем соль и перец.
2. Окунаем курицу в муку, затем во взбитое яйцо и в японские сухари в панко.
3. Жарим на сковороде на среднем огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны.
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