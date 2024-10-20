Вкусный картофель по-селянски, который точно получится хрустящим и золотистым: как правильно приготовить
Картофель по-крестьянски – отличный гарнир к мясу или рыбе. Но далеко не всегда удается приготовить овощ так, чтобы он получился золотистым и хрустящим. Для идеального вкуса и текстуры необходимо соблюдать несколько простых правил.
Идея приготовления хрустящего и аппетитного картофеля по-крестьянски в духовке опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Обязательно подавайте с вкусным огуречным соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- соль – 1 ч.л.
- куркума – 0,5 ч.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- приправа к картофелю
- масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Смешать приправу к картофелю, черный перец, куркуму, соль и масло.
2. Влить смесь в картофель.
3. Перемешать все вместе и выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при температуре 190 градусов 30-40 минут.
5. Для соуса натереть консервированные огурцы (слить из них лишнюю жидкость) чеснок и йогурт.
6. Перемешать – соус готов. Можно заменить сметаной или майонезом.
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