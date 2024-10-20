Картофель по-крестьянски – отличный гарнир к мясу или рыбе. Но далеко не всегда удается приготовить овощ так, чтобы он получился золотистым и хрустящим. Для идеального вкуса и текстуры необходимо соблюдать несколько простых правил.

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Идея приготовления хрустящего и аппетитного картофеля по-крестьянски в духовке опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna timoshenko13) в Instagram. Обязательно подавайте с вкусным огуречным соусом.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

соль – 1 ч.л.

куркума – 0,5 ч.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

приправа к картофелю

масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешать приправу к картофелю, черный перец, куркуму, соль и масло.

2. Влить смесь в картофель.

3. Перемешать все вместе и выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать при температуре 190 градусов 30-40 минут.

5. Для соуса натереть консервированные огурцы (слить из них лишнюю жидкость) чеснок и йогурт.

6. Перемешать – соус готов. Можно заменить сметаной или майонезом.

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