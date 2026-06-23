Вкусный клубничный чизкейк, который не нужно выпекать: как приготовить
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Клубничный чизкейк без выпекания – один из лучших десертов для лета, когда хочется чего-то легкого, нежного и освежающего. Для его приготовления не понадобится духовка, а результат получается не хуже, чем у классического чизкейка. Сочетание сливочной творожной начинки, ароматной клубники и хрустящей печеньевой основы делает этот десерт настоящей находкой для домашнего чаепития. К тому же он готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.
Как приготовить клубничный чизкейк без выпекания, рассказала фудблогер gotuyemo v kayf в Instagram.
Ингредиенты:
- печенье – 200 г
- сливочное масло – 90 г
- творог – 300 г
- сметана – 4 ст. л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- желатин – 10 г
- клубника – 150 г
- клубничное желе – 1 упаковка
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.
2. Форму для десерта выстелите пергаментом. Выложите печенье на дно и плотно утрамбуйте, формируя основу и небольшие бортики. Удобно делать это дном стакана. Поставьте форму в холодильник.
3. Желатин залейте небольшим количеством холодной воды и оставьте примерно на 20 минут для набухания.
4. Для начинки смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу блендером до максимально гладкой и кремообразной консистенции.
5. Набухший желатин подогрейте до полного растворения, но не доводите до кипения. Влейте его в творожную массу и еще раз тщательно перемешайте.
6. Готовую начинку выложите на охлажденную основу из печенья, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник примерно на два часа.
7. Тем временем приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией на упаковке и оставьте остывать до комнатной температуры.
8. Клубнику помойте, просушите и нарежьте кусочками или ломтиками. Выложите ягоды поверх застывшей творожной начинки.
9. Сначала залейте клубнику небольшим количеством желе, чтобы зафиксировать ягоды. Поставьте десерт в холодильник до легкого застывания верхнего слоя.
10. После этого вылейте оставшееся желе и верните чизкейк в холодильник ещё на несколько часов до полного застывания.
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