Клубничный чизкейк без выпекания – один из лучших десертов для лета, когда хочется чего-то легкого, нежного и освежающего. Для его приготовления не понадобится духовка, а результат получается не хуже, чем у классического чизкейка. Сочетание сливочной творожной начинки, ароматной клубники и хрустящей печеньевой основы делает этот десерт настоящей находкой для домашнего чаепития. К тому же он готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков.

Как приготовить клубничный чизкейк без выпекания, рассказала фудблогер gotuyemo v kayf в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 200 г

сливочное масло – 90 г

творог – 300 г

сметана – 4 ст. л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

желатин – 10 г

клубника – 150 г

клубничное желе – 1 упаковка

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Добавьте растопленное сливочное масло и хорошо перемешайте до однородности.

2. Форму для десерта выстелите пергаментом. Выложите печенье на дно и плотно утрамбуйте, формируя основу и небольшие бортики. Удобно делать это дном стакана. Поставьте форму в холодильник.

3. Желатин залейте небольшим количеством холодной воды и оставьте примерно на 20 минут для набухания.

4. Для начинки смешайте творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Взбейте массу блендером до максимально гладкой и кремообразной консистенции.

5. Набухший желатин подогрейте до полного растворения, но не доводите до кипения. Влейте его в творожную массу и еще раз тщательно перемешайте.

6. Готовую начинку выложите на охлажденную основу из печенья, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник примерно на два часа.

7. Тем временем приготовьте клубничное желе в соответствии с инструкцией на упаковке и оставьте остывать до комнатной температуры.

8. Клубнику помойте, просушите и нарежьте кусочками или ломтиками. Выложите ягоды поверх застывшей творожной начинки.

9. Сначала залейте клубнику небольшим количеством желе, чтобы зафиксировать ягоды. Поставьте десерт в холодильник до легкого застывания верхнего слоя.

10. После этого вылейте оставшееся желе и верните чизкейк в холодильник ещё на несколько часов до полного застывания.

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