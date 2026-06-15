Легкие десерты без выпечки особенно популярны в теплое время года, когда хочется приготовить что-нибудь вкусное без лишних хлопот. Для такого угощения понадобится всего несколько доступных ингредиентов и немного времени, чтобы десерт застыл в холодильнике. Десерт получается ярким, нежным и эффектным в разрезе благодаря трем цветным слоям. Его можно подать как к семейному чаепитию, так и к праздничному столу. А главное –, рецепт настолько прост, что справиться с ним сможет даже новичок.

Идея приготовления нежного клубничного десерта с желе опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

клубничное желе – 2 упаковки

банановое желе – 1 упаковка

кипяток – 750 мл.

мягкий творог – 260 г

свежая клубника – 250 г.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить первый слой десерта. Для этого одну упаковку клубничного желе залейте 250 мл кипятка и тщательно перемешайте до полного растворения.

2. Добавьте половину творога и взбейте массу блендером до однородной консистенции.

3. Готовую смесь разлейте по креманкам или стаканам и поставьте в холодильник до полного застывания.

4. После этого приготовьте второй слой. Банановое желе также залейте 250 мл кипятка и хорошо перемешайте.

5. Добавьте оставшийся творог и взбейте блендером до гладкой консистенции.

6. Аккуратно распределите массу поверх застывшего клубничного слоя и снова отправьте десерт в холодильник.

7. Для финального слоя вторую упаковку клубничного желе залейте оставшимся кипятком и перемешайте. Клубнику помойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками.

8. Добавьте ягоды в желевую массу и выложите сверху на банановый слой.

9. Готовый десерт поставьте в холодильник примерно на час, чтобы верхний слой хорошо застыл. В результате получится красивый многослойный клубничный десерт без выпечки, который отличается нежной текстурой, насыщенным ягодным вкусом и эффектным видом.

10. Подавать его можно сразу после охлаждения.

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