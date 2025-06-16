Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
618
Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

Вкусную сочную клубнику можно использовать для приготовления воздушного пирога к чаю. Ягода придаст тесту приятной кислинки и сделает десерт очень сочным. Успейте сделать такое лакомство, пока длится сезон свежих плодов.

Идея приготовления воздушного клубничного пирога опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. Сверху добавьте песочную крошку, которая после выпекания будет хрустящей.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 100 г
  • ванилин
  • молоко – 100 мл.
  • растительное масло – 100 мл.
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель – 10 г
  • клубника – 300 г (часть – внутрь, часть – сверху)

Ингредиенты для крошки:

  • мука – 2 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

1. Взбить яйца с сахаром и ванилином.

2. Добавить молоко и масло, перемешать.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

3. Вмешать муку с разрыхлителем – тесто готово.

4. Половину клубники нарезать кусочками и добавить в тесто.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

5. Вылить тесто в форму, выложить сверху оставшиеся целые ягоды.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

6. Посыпать крошкой из штрейзеля.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.

Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки

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