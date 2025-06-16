Вкусный клубничный пирог для семейного чаепития: делимся простым рецептом сезонной выпечки
Вкусную сочную клубнику можно использовать для приготовления воздушного пирога к чаю. Ягода придаст тесту приятной кислинки и сделает десерт очень сочным. Успейте сделать такое лакомство, пока длится сезон свежих плодов.
Идея приготовления воздушного клубничного пирога опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram. Сверху добавьте песочную крошку, которая после выпекания будет хрустящей.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 100 г
- ванилин
- молоко – 100 мл.
- растительное масло – 100 мл.
- мука - 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- клубника – 300 г (часть – внутрь, часть – сверху)
Ингредиенты для крошки:
- мука – 2 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- сливочное масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и ванилином.
2. Добавить молоко и масло, перемешать.
3. Вмешать муку с разрыхлителем – тесто готово.
4. Половину клубники нарезать кусочками и добавить в тесто.
5. Вылить тесто в форму, выложить сверху оставшиеся целые ягоды.
6. Посыпать крошкой из штрейзеля.
7. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 35-40 минут.
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