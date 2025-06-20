Именно сейчас время готовить компоты на зиму. Для этого прекрасно подойдут сезонные черешни. Они в меру сладкие, с легкой кислинкой – идеально для освежающего напитка.

Идея приготовления вкусного компота из черешен опубликована на странице фудблогера jocheretyan в Instagram. Такая заготовка прекрасно хранится.

Ингредиенты:

черешня – 250 г

вишня – 250 г

сахар – 180-200 г

лимонная кислота – 0,3 ч.л.

вода – сколько войдет в банку

Способ приготовления:

1. Косточки из вишни и черешни можно не удалять, поскольку компот готовится на один сезон.

2. В чистые простерилизованные банки поместить вымытые ягоды.

3. Можно взять поровну ягоды и черешни или больше какой-то одной ягоды.

4. В банку добавить сахар и лимонную кислоту.

5. В кастрюле вскипятить воду и залить содержимое банки.

6. Накрыть банку прокипяченной крышкой.

7. Банки закатать и укутать одеялом до полного остывания.

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