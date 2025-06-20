Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

Именно сейчас время готовить компоты на зиму. Для этого прекрасно подойдут сезонные черешни. Они в меру сладкие, с легкой кислинкой – идеально для освежающего напитка.

Идея приготовления вкусного компота из черешен опубликована на странице фудблогера jocheretyan в Instagram. Такая заготовка прекрасно хранится.

Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • черешня – 250 г
  • вишня – 250 г
  • сахар – 180-200 г
  • лимонная кислота – 0,3 ч.л.
  • вода – сколько войдет в банку

Способ приготовления:

Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

1. Косточки из вишни и черешни можно не удалять, поскольку компот готовится на один сезон.

2. В чистые простерилизованные банки поместить вымытые ягоды.

Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

3. Можно взять поровну ягоды и черешни или больше какой-то одной ягоды.

4. В банку добавить сахар и лимонную кислоту.

Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

5. В кастрюле вскипятить воду и залить содержимое банки.

6. Накрыть банку прокипяченной крышкой.

Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом

7. Банки закатать и укутать одеялом до полного остывания.

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