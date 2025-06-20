Вкусный компот из черешен на зиму: делимся простым рецептом
Именно сейчас время готовить компоты на зиму. Для этого прекрасно подойдут сезонные черешни. Они в меру сладкие, с легкой кислинкой – идеально для освежающего напитка.
Идея приготовления вкусного компота из черешен опубликована на странице фудблогера jocheretyan в Instagram. Такая заготовка прекрасно хранится.
Ингредиенты:
- черешня – 250 г
- вишня – 250 г
- сахар – 180-200 г
- лимонная кислота – 0,3 ч.л.
- вода – сколько войдет в банку
Способ приготовления:
1. Косточки из вишни и черешни можно не удалять, поскольку компот готовится на один сезон.
2. В чистые простерилизованные банки поместить вымытые ягоды.
3. Можно взять поровну ягоды и черешни или больше какой-то одной ягоды.
4. В банку добавить сахар и лимонную кислоту.
5. В кастрюле вскипятить воду и залить содержимое банки.
6. Накрыть банку прокипяченной крышкой.
7. Банки закатать и укутать одеялом до полного остывания.
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