Вкусный крем-суп из тыквы, который понравится всем: как приготовить
Крем-суп из тыквы – настоящий хит каждой осени. Такое блюдо очень ароматное, питательное и добавляет особого уюта. Если воспользоваться следующей технологией – результат приятно удивит ваших родных.
Идея приготовления вкусного осеннего крем-супа из тыквы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 1 кг.
- вода или бульон – 400 г
- сливочный сыр – 70 г
- картофель – 400 г
- лук – 100 г
- чеснок – 1 зубчик
- перец – 300 г
- соль
- креветки
Способ приготовления:
1. Почистить и нарезать тыкву, лук, картофель.
2. Положить чеснок и перец.
3. Запекать 30-40 минут (можно отварить).
4. После запекания перец и чеснок почистить.
5. Переложить в кастрюлю, добавить сливочный сыр и воду.
6. Взбить блендером.
7. Подавать с креветками
