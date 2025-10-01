Вкусный крем-суп из тыквы, который понравится всем: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Крем-суп из тыквы – настоящий хит каждой осени. Такое блюдо очень ароматное, питательное и добавляет особого уюта. Если воспользоваться следующей технологией – результат приятно удивит ваших родных.

Идея приготовления вкусного осеннего крем-супа из тыквы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • тыква – 1 кг.
  • вода или бульон – 400 г
  • сливочный сыр – 70 г
  • картофель – 400 г
  • лук – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • перец – 300 г
  • соль
  • креветки

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать тыкву, лук, картофель.

2. Положить чеснок и перец.

3. Запекать 30-40 минут (можно отварить).

4. После запекания перец и чеснок почистить.

5. Переложить в кастрюлю, добавить сливочный сыр и воду.

6. Взбить блендером.

7. Подавать с креветками

