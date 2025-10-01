Крем-суп из тыквы – настоящий хит каждой осени. Такое блюдо очень ароматное, питательное и добавляет особого уюта. Если воспользоваться следующей технологией – результат приятно удивит ваших родных.

Идея приготовления вкусного осеннего крем-супа из тыквы опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 1 кг.

вода или бульон – 400 г

сливочный сыр – 70 г

картофель – 400 г

лук – 100 г

чеснок – 1 зубчик

перец – 300 г

соль

креветки

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать тыкву, лук, картофель.

2. Положить чеснок и перец.

3. Запекать 30-40 минут (можно отварить).

4. После запекания перец и чеснок почистить.

5. Переложить в кастрюлю, добавить сливочный сыр и воду.

6. Взбить блендером.

7. Подавать с креветками

