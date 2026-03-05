Вкусный майонезный салат с печенью: как приготовить
Салат с печенью получается очень сытным и питательным. Для заправки прекрасно подойдет обычный майонез. Особенно вкусно сочетать мясо с соленым огурцом и овощной зажаркой.
Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 400 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- маринованные огурцы – 4 шт.
- соль, перец – по вкусу
- масло, масло – для жарки.
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 2 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Печень зачистить за отварить (около 20 минут).
2. Охладить и нарезать соломкой или небольшими кусочками.
3. Лук нарезать полукольцами.
4. Морковь натереть на крупной терке и обжарить до мягкости вместе с луком на растительном масле с маслом.
5. Огурцы нарезать соломкой.
6. Все ингредиенты выложить в миску.
7. Добавить сметану, майонез, горчицу, соль и перец.
8. Хорошо перемешать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: