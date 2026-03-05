Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Вкусный майонезный салат с печенью: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Салат с печенью получается очень сытным и питательным. Для заправки прекрасно подойдет обычный майонез. Особенно вкусно сочетать мясо с соленым огурцом и овощной зажаркой.

Идея приготовления сытного салата с печенью опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • маринованные огурцы – 4 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло, масло – для жарки.

Ингредиенты для заправки:

  • сметана – 2 ст.л.
  • майонез – 2 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Печень зачистить за отварить (около 20 минут).

2. Охладить и нарезать соломкой или небольшими кусочками.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Морковь натереть на крупной терке и обжарить до мягкости вместе с луком на растительном масле с маслом.

5. Огурцы нарезать соломкой.

6. Все ингредиенты выложить в миску.

7. Добавить сметану, майонез, горчицу, соль и перец.

8. Хорошо перемешать.

