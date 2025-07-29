Картофель и курица – отличное сочетание для сытного обеда. Такие продукты очень вкусно запечь в духовке, а также можно добавить свежий салат. Блюдо получится очень питательным и нежирным.

Идея приготовления ароматного обеда с картофелем и курицей опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу

масло, зелень

куриные голени – 1 п

Способ приготовления:

1. Картофель почистить, отварить до готовности.

2. Раздавить стаканом, выложив на противень застеленный просиликоненим пергаментом.

3. Посолить, поперчить, посыпать гранулированным чесноком.

4. Смазать маслом и запечь в духовке при температуре 200 градусов до зарумянивания.

5. Голени выложить на пергамент, добавить специи, запечь при температуре 200 градусов.

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