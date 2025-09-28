Морковный пирог – это простая и очень вкусная домашняя выпечка. Он получается нежным, ароматным и напоминает легкий бисквит. Такой десерт легко приготовить даже новичку и он прекрасно подходит к чаю или кофе. Этот рецепт поможет быстро сделать пирог, который долго остается свежим.

Видео дня

Идея приготовления воздушного морковного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сахар – 150 г

яйца – 2 шт.

масло – 70 г

кефир – 150 г

сырая морковь – 200 г (перебитая в блендере)

мука – 200 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для крема:

сметана – 200 г

сахарная пудра – 20–30 г

лимонный сок – несколько капель

лимонная цедра – для украшения

Способ приготовления:

1. Взбить сахар с яйцами до светлой массы.

2. Добавить масло, кефир и измельченную морковь, перемешать.

3. Затем всыпать муку с разрыхлителем и еще раз аккуратно перемешать.

4. Перелейте тесто в форму диаметром 20 см.

5. Выпекайте при температуре 180 градусов 35-40 минут.

6. Проверьте готовность зубочисткой – она должна быть сухой. Дайте пирогу остыть.

7. Сметану выложите в сито на бумажное полотенце и оставьте на 1-2 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавьте сахарную пудру и несколько капель лимонного сока, перемешайте.

8. Остывший пирог смажьте кремом и посыпьте лимонной цедрой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: