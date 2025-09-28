Вкусный морковный пирог, как пух: обязательно приготовьте этой осенью
Морковный пирог – это простая и очень вкусная домашняя выпечка. Он получается нежным, ароматным и напоминает легкий бисквит. Такой десерт легко приготовить даже новичку и он прекрасно подходит к чаю или кофе. Этот рецепт поможет быстро сделать пирог, который долго остается свежим.
Идея приготовления воздушного морковного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сахар – 150 г
- яйца – 2 шт.
- масло – 70 г
- кефир – 150 г
- сырая морковь – 200 г (перебитая в блендере)
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для крема:
- сметана – 200 г
- сахарная пудра – 20–30 г
- лимонный сок – несколько капель
- лимонная цедра – для украшения
Способ приготовления:
1. Взбить сахар с яйцами до светлой массы.
2. Добавить масло, кефир и измельченную морковь, перемешать.
3. Затем всыпать муку с разрыхлителем и еще раз аккуратно перемешать.
4. Перелейте тесто в форму диаметром 20 см.
5. Выпекайте при температуре 180 градусов 35-40 минут.
6. Проверьте готовность зубочисткой – она должна быть сухой. Дайте пирогу остыть.
7. Сметану выложите в сито на бумажное полотенце и оставьте на 1-2 часа, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавьте сахарную пудру и несколько капель лимонного сока, перемешайте.
8. Остывший пирог смажьте кремом и посыпьте лимонной цедрой.
