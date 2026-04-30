Вкусный низкокалорийный десерт, который не нужно выпекать: готовится элеменатрно

Екатерина Ягович
Иногда хочется сладкого, но без лишних усилий и долгого приготовления. В таких случаях выручают десерты без выпекания. Они готовятся быстро, не требуют сложной техники и хорошо подходят для ежедневного меню. Один из таких вариантов – нежный творожный десерт с шоколадным слоем.

Идея приготовления вкусного низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

  • желатин – 15 г
  • молоко – 170 мл.
  • творог (5%) – 400 г
  • подсластитель – по вкусу
  • ванилин – щепотка
  • желатин – 5 г
  • какао – 15 г
  • молоко – 150 мл
  • подсластитель – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала сделайте основу. Смешайте желатин с молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.

2. После этого слегка подогрейте смесь до полного растворения желатина, добавьте подсластитель.

3. Выложите творог, добавьте ванилин и хорошо перебейте блендером до однородной, нежной консистенции.

4. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до частичного застывания.

5. Далее приготовьте шоколадный слой. Смешайте молоко, какао, желатин и подсластитель.

6. Подогрейте смесь, постоянно помешивая, пока все ингредиенты полностью не растворятся.

7. При необходимости процедите, чтобы масса была гладкой, и обязательно остудите до комнатной температуры.

8. Охлажденную шоколадную смесь осторожно вылейте поверх творожной основы.

9. Снова поставьте десерт в холодильник до полного застывания.

10. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками. Он получается нежным, с легким сливочным вкусом и приятной шоколадной ноткой.

