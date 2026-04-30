Вкусный низкокалорийный десерт, который не нужно выпекать: готовится элеменатрно
Иногда хочется сладкого, но без лишних усилий и долгого приготовления. В таких случаях выручают десерты без выпекания. Они готовятся быстро, не требуют сложной техники и хорошо подходят для ежедневного меню. Один из таких вариантов – нежный творожный десерт с шоколадным слоем.
Идея приготовления вкусного низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- желатин – 15 г
- молоко – 170 мл.
- творог (5%) – 400 г
- подсластитель – по вкусу
- ванилин – щепотка
- желатин – 5 г
- какао – 15 г
- молоко – 150 мл
- подсластитель – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала сделайте основу. Смешайте желатин с молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.
2. После этого слегка подогрейте смесь до полного растворения желатина, добавьте подсластитель.
3. Выложите творог, добавьте ванилин и хорошо перебейте блендером до однородной, нежной консистенции.
4. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до частичного застывания.
5. Далее приготовьте шоколадный слой. Смешайте молоко, какао, желатин и подсластитель.
6. Подогрейте смесь, постоянно помешивая, пока все ингредиенты полностью не растворятся.
7. При необходимости процедите, чтобы масса была гладкой, и обязательно остудите до комнатной температуры.
8. Охлажденную шоколадную смесь осторожно вылейте поверх творожной основы.
9. Снова поставьте десерт в холодильник до полного застывания.
10. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками. Он получается нежным, с легким сливочным вкусом и приятной шоколадной ноткой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: