Иногда хочется сладкого, но без лишних усилий и долгого приготовления. В таких случаях выручают десерты без выпекания. Они готовятся быстро, не требуют сложной техники и хорошо подходят для ежедневного меню. Один из таких вариантов – нежный творожный десерт с шоколадным слоем.

Идея приготовления вкусного низкокалорийного десерта без выпечки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

желатин – 15 г

молоко – 170 мл.

творог (5%) – 400 г

подсластитель – по вкусу

ванилин – щепотка

желатин – 5 г

какао – 15 г

молоко – 150 мл

подсластитель – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала сделайте основу. Смешайте желатин с молоком и оставьте на несколько минут, чтобы он набух.

2. После этого слегка подогрейте смесь до полного растворения желатина, добавьте подсластитель.

3. Выложите творог, добавьте ванилин и хорошо перебейте блендером до однородной, нежной консистенции.

4. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до частичного застывания.

5. Далее приготовьте шоколадный слой. Смешайте молоко, какао, желатин и подсластитель.

6. Подогрейте смесь, постоянно помешивая, пока все ингредиенты полностью не растворятся.

7. При необходимости процедите, чтобы масса была гладкой, и обязательно остудите до комнатной температуры.

8. Охлажденную шоколадную смесь осторожно вылейте поверх творожной основы.

9. Снова поставьте десерт в холодильник до полного застывания.

10. Перед подачей нарежьте десерт порционными кусочками. Он получается нежным, с легким сливочным вкусом и приятной шоколадной ноткой.

