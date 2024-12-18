Морепродукты – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие салаты запеченные или свежие овощи, зелень, красную икру.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Морское дно", из креветок, с семгой и сыром.

Ингредиенты:

форель/семга слабосоленая 200 г

креветки отварные 200 г

сырок плавленный 3 штуки

2 средние отварные картофелины

лук зеленый

100 г красной икры

майонез 100 г

Способ приготовления:

1. Рыбу нарежьте на мелкие кубики, креветки на небольшие кусочки, картофель и сыр трем на крупной терке, лук зеленый нарезаем мелко.

2. Соберите салат в такой последовательности: зеленый лук, 1/2 всей рыбы, майонез, 1/2 тертого картофеля, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сыра, майонез и так повторяем все еще раз, получается 2 слоя.

3. Сверху салат украсьте икрой и дайте салату настояться пару часов.

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