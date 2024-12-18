Вкусный новогодний салат "Морское дно": из чего приготовить эффектное блюдо
Морепродукты – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие салаты запеченные или свежие овощи, зелень, красную икру.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Морское дно", из креветок, с семгой и сыром.
Ингредиенты:
- форель/семга слабосоленая 200 г
- креветки отварные 200 г
- сырок плавленный 3 штуки
- 2 средние отварные картофелины
- лук зеленый
- 100 г красной икры
- майонез 100 г
Способ приготовления:
1. Рыбу нарежьте на мелкие кубики, креветки на небольшие кусочки, картофель и сыр трем на крупной терке, лук зеленый нарезаем мелко.
2. Соберите салат в такой последовательности: зеленый лук, 1/2 всей рыбы, майонез, 1/2 тертого картофеля, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сыра, майонез и так повторяем все еще раз, получается 2 слоя.
3. Сверху салат украсьте икрой и дайте салату настояться пару часов.
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