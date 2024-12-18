Вкусный новогодний салат "Морское дно": из чего приготовить эффектное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Морепродукты – лучшие ингредиенты для приготовления вкусных и сытных салатов. Для яркого вкуса добавьте в такие салаты запеченные или свежие овощи, зелень, красную икру. 

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Салат из рыбы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного салата "Морское дно", из креветок, с семгой и сыром. 

Новогодний салат

Ингредиенты: 

  • форель/семга слабосоленая 200 г
  • креветки отварные 200 г
  • сырок плавленный 3 штуки 
  • 2 средние отварные картофелины
  • лук зеленый
  • 100 г красной икры
  • майонез 100 г

Способ приготовления: 

1. Рыбу нарежьте на мелкие кубики, креветки на небольшие кусочки, картофель и сыр трем на крупной терке, лук зеленый нарезаем мелко. 

Из чего приготовить вкусный салат

2. Соберите салат в такой последовательности: зеленый лук, 1/2 всей рыбы, майонез, 1/2 тертого картофеля, майонез, 1/2 креветок, майонез, 1/2 тертого сыра, майонез и так повторяем все еще раз, получается 2 слоя.

Приготовление блюда

3. Сверху салат украсьте икрой и дайте салату настояться пару часов. 

Готовый салат

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