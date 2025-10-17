Осенью хочется простых, ярких и сытных блюд, которые сочетают сезонные овощи и не требуют сложного приготовления. Один из самых удачных вариантов – осенний салат со свеклой и болгарским перцем. Он имеет насыщенный вкус, красивый цвет и прекрасно подходит как к мясу, так и как самостоятельное блюдо. Готовится он быстро, а по желанию можно адаптировать рецепт под собственные вкусы – например, добавить больше кислинки или остроты.

Видео дня

Идея приготовления пикантного салата со свеклой и болгарским перцем опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

2 свеклы

2 морковки

2 луковицы

2 болгарских перца

5-6 квашеных огурцов

1 банка бобовых (горошек, нут или фасоль)

укроп, петрушка, соль и перец по вкусу

масло для тушения

немного лимонного сока

Способ приготовления:

1. Все овощи нужно нарезать тонкой соломкой.

2. Далее поэтапно тушить их на сковороде до мягкости, добавляя совсем немного масла.

3. Если хочется ускорить процесс, можно готовить одновременно на нескольких сковородах.

4. Когда овощи станут мягкими, смешайте их в большой миске, добавьте измельченную зелень, соленые огурцы, бобовые, соль, перец и лимонный сок.

5. Все хорошо перемешайте.

6. Готовый салат лучше всего подавать немного охлажденным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: