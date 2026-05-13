Домашний пирог с овсянкой и яблоками – замечательный вариант простой выпечки к чаю. Такой десерт получается мягким, ароматным и очень удачным даже у тех, кто редко работает с тестом. Сочетание яблок, какао и корицы делает вкус насыщенным и уютным. А готовится пирог из доступных продуктов, которые часто уже есть дома.

Идея приготовления вкусного пирога с овсянкой и яблоками опубликована на странице фудблогера yevheniia.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 150 г

молоко – 200 мл.

яблоки – 3 шт.

корица – 1 ч.л.

какао – 2 ст.л.

сахар или заменитель – 3 ст.л.

соль – щепотка

яйца – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

ваниль или ванильный экстракт – по вкусу

разрыхлитель – 1 ч.л.

грецкие орехи – 50 г

шоколад – по желанию

Способ приготовления:

1. Залейте овсяные хлопья молоком и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягкими и хорошо набухли.

2. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Переложите в глубокую миску.

3. Добавьте к яблокам яйца, сахар или заменитель, корицу, какао, ваниль, щепотку соли, разрыхлитель и растительное масло. Хорошо перемешайте массу до однородности.

4. После этого добавьте подготовленную овсянку и еще раз все тщательно перемешайте. Тесто должно получиться густым и ароматным.

5. Переложите массу в форму для выпекания, застеленную пергаментом или смазанную растительным маслом. Сверху посыпьте измельченными грецкими орехами.

6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут до готовности и румяной корочки.

7. Готовый овсяный пирог немного охладите. По желанию полейте растопленным шоколадом или подавайте просто к горячему чаю или кофе.

