Вкусный паштет из кабачков: как приготовить недорогую закуску

Кабачки хорошо подходят не только для жарки или запекания, но и для приготовления нежных овощных закусок. Такой паштет можно приготовить из простых и доступных продуктов. Он получается кремообразным, ароматным и отлично сочетается с хлебом или гренками. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления бюджетного паштета из кабачков опубликована на странице proyava choco в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 900 г

плавленый сыр – 300 г

помидоры – 250 г

лук – 160 г

морковь – 160 г

чеснок – 3-4 зубчика

петрушка – 15 г

растительное масло – 30 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеные итальянские травы – 1-2 ч.л.

паприка – примерно 1,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте овощи. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной терке или также измельчите ножом.

2. В сковороде разогрейте масло и обжарьте лук с морковью на среднем огне. Готовьте несколько минут, пока овощи не станут мягкими.

3. Кабачки помойте, при необходимости очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Добавьте их к луку и моркови. Перемешайте и тушите овощи до мягкости.

4. Тем временем подготовьте помидоры. Сделайте на них небольшие крестообразные надрезы, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. После этого снимите кожицу. Очищенные помидоры нарежьте.

5. Когда кабачки хорошо размягчатся, добавьте в овощную смесь помидоры, измельченный чеснок, паприку, сушеные итальянские травы, соль и черный перец. Перемешайте и продолжайте тушить, чтобы овощи стали полностью мягкими, а лишняя жидкость выпарилась.

6. Снимите сковороду с огня. Добавьте плавленый сыр и измельчённую петрушку. Переложите овощную смесь в чашу блендера и взбейте до однородной кремообразной консистенции.

7. Дайте готовому паштету из кабачков немного остыть. После этого его можно подавать к столу с хлебом, тостами или хрустящими гренками.

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