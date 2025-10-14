Вкусный печеночный торт на праздники: как приготовить популярную закуску
Печеночный торт – это классическое праздничное блюдо, которое любят за нежный вкус, красивую подачу и питательность. Он сочетает в себе ароматные печеночные блины, нежный крем, аппетитные прослойки сыра и яиц. Такой торт станет отличной альтернативой традиционным закускам и точно украсит любой праздничный стол. Готовится он несложно, а результат – вкусный и эффектный.
Идея приготовления вкусного печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- печень (куриная или говяжья) – 700 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- яйца – 3 шт.
- мука – 6-8 ст.л. (в зависимости от консистенции)
- соль – 0,5 ч.л.
- перец черный молотый – по вкусу
- манка или овсяная мука (по желанию) – 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
- крем-сыр – 150-200 г
- майонез лайт или сметана – 2-3 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
Для прослоек:
- сыр чеддер – 100-150 г (натертый или ломтиками)
- вареные яйца – 2 шт.
- зелень – для украшения
Способ приготовления:
1. В блендере измельчите печень, лук, морковь и чеснок до однородной массы.
2. Добавьте яйца, соль, перец и постепенно подмешивайте муку, чтобы получить тесто консистенции густых блинов.
3. Если оно получилось слишком жидким, оставьте на 10-15 минут или добавьте ложку манки.
4. На сковородке с небольшим количеством масла обжарьте тонкие печеночные блины с обеих сторон до золотистого цвета. Дайте им остыть.
5. Смешайте крем-сыр с майонезом или сметаной, добавьте измельченный чеснок и щепотку соли. Перемешайте до гладкой, нежной консистенции.
6. На большую тарелку выложите первый блинчик, смажьте кремом и посыпьте частью натертого яйца.
7. Следующий слой – крем и сыр чеддер. Повторяйте слои, чередуя яйца и сыр. Верхний блинчик смажьте кремом и украсьте зеленью.
8. Поставьте торт в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы слои хорошо пропитались.
