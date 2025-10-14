Печеночный торт – это классическое праздничное блюдо, которое любят за нежный вкус, красивую подачу и питательность. Он сочетает в себе ароматные печеночные блины, нежный крем, аппетитные прослойки сыра и яиц. Такой торт станет отличной альтернативой традиционным закускам и точно украсит любой праздничный стол. Готовится он несложно, а результат – вкусный и эффектный.

Видео дня

Идея приготовления вкусного печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

печень (куриная или говяжья) – 700 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

яйца – 3 шт.

мука – 6-8 ст.л. (в зависимости от консистенции)

соль – 0,5 ч.л.

перец черный молотый – по вкусу

манка или овсяная мука (по желанию) – 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

крем-сыр – 150-200 г

майонез лайт или сметана – 2-3 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

Для прослоек:

сыр чеддер – 100-150 г (натертый или ломтиками)

вареные яйца – 2 шт.

зелень – для украшения

Способ приготовления:

1. В блендере измельчите печень, лук, морковь и чеснок до однородной массы.

2. Добавьте яйца, соль, перец и постепенно подмешивайте муку, чтобы получить тесто консистенции густых блинов.

3. Если оно получилось слишком жидким, оставьте на 10-15 минут или добавьте ложку манки.

4. На сковородке с небольшим количеством масла обжарьте тонкие печеночные блины с обеих сторон до золотистого цвета. Дайте им остыть.

5. Смешайте крем-сыр с майонезом или сметаной, добавьте измельченный чеснок и щепотку соли. Перемешайте до гладкой, нежной консистенции.

6. На большую тарелку выложите первый блинчик, смажьте кремом и посыпьте частью натертого яйца.

7. Следующий слой – крем и сыр чеддер. Повторяйте слои, чередуя яйца и сыр. Верхний блинчик смажьте кремом и украсьте зеленью.

8. Поставьте торт в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: