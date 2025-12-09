Вкусный печеночный торт с грибной начинкой: рецепт сытной закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
12
Печеночный торт – одна из самых простых и вкусных закусок, которая готовится очень просто. Для приготовления блюда нужно выбрать качественную печень для нежных блинов, а для начинки идеально подойдет сыр, грибы, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, с грибной и сырной начинкой.

Ингредиенты:

Тесто:

  • куриная печень 500 г
  • молоко 250 мл
  • яйца 2 шт.
  • мука 3-4 ст.л.
  • соль, паприка, сухой чеснок
  • масло 2 ст.л.

Для начинки:

  • лук крупный 1 шт. или 2 средние
  • морковь 2 шт.
  • грибы 400 г
  • плавленый сыр 120 г
  • майонез
  • белый йогурт
  • чеснок
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте печень с яйцами, специями и молоком, добавьте муку, перемешайте.

2. Пожарьте блины.

3. Начинка: грибы измельчите и обжарьте, лук с морковью обжарьте на другой сковороде и смешайте с грибами, под крышкой жарьте на маленьком огне до готовности. Добавьте к не горячей начинке сыр, майонез, йогурт, чеснок.

4. Соберите торт – блины чередуя с начинкой. Сверху украсьте зеленью, сыром, помидорами, вареными яйцами.

