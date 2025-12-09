Вкусный печеночный торт с грибной начинкой: рецепт сытной закуски для новогоднего стола
Печеночный торт – одна из самых простых и вкусных закусок, которая готовится очень просто. Для приготовления блюда нужно выбрать качественную печень для нежных блинов, а для начинки идеально подойдет сыр, грибы, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного печеночного торта, с грибной и сырной начинкой.
Ингредиенты:
Тесто:
- куриная печень 500 г
- молоко 250 мл
- яйца 2 шт.
- мука 3-4 ст.л.
- соль, паприка, сухой чеснок
- масло 2 ст.л.
Для начинки:
- лук крупный 1 шт. или 2 средние
- морковь 2 шт.
- грибы 400 г
- плавленый сыр 120 г
- майонез
- белый йогурт
- чеснок
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте печень с яйцами, специями и молоком, добавьте муку, перемешайте.
2. Пожарьте блины.
3. Начинка: грибы измельчите и обжарьте, лук с морковью обжарьте на другой сковороде и смешайте с грибами, под крышкой жарьте на маленьком огне до готовности. Добавьте к не горячей начинке сыр, майонез, йогурт, чеснок.
4. Соберите торт – блины чередуя с начинкой. Сверху украсьте зеленью, сыром, помидорами, вареными яйцами.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: