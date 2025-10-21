Вкусный пирог из лаваша с сыром: готовится за 20 минут
Пирог из лаваша с сыром – это простой способ приготовить вкусное и сытное блюдо без длительного замешивания теста. Все, что нужно, – лаваш, сыр, яйца и несколько базовых продуктов. Блюдо готовится всего за 20 минут в духовке и подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.
Идея приготовления сытного пирога из лаваша опубликована на стоирнци marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 300 г
- яйца куриные – 4 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- сыр (моцарелла или другой твердый) – 180 г
- соль, перец – по вкусу
- сливочное масло – 10 г для формы
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками или разорвите руками.
2. В глубокой миске смешайте яйца со сметаной, добавьте половину натертого сыра, соль и перец.
3. Добавьте лаваш к этой смеси и хорошо перемешайте, чтобы он полностью впитал жидкость.
4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
5. Выложите массу из лаваша и разровняйте.
6. Посыпьте сверху оставшимся сыром.
7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут, пока верх не станет золотистым.
8. Готовый пирог нарежьте порционно и подавайте горячим – сыр будет тянуться и создавать аппетитную текстуру.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: