Пирог из лаваша с сыром – это простой способ приготовить вкусное и сытное блюдо без длительного замешивания теста. Все, что нужно, – лаваш, сыр, яйца и несколько базовых продуктов. Блюдо готовится всего за 20 минут в духовке и подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша опубликована на стоирнци marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 300 г

яйца куриные – 4 шт.

сметана – 2 ст.л.

сыр (моцарелла или другой твердый) – 180 г

соль, перец – по вкусу

сливочное масло – 10 г для формы

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте небольшими кусочками или разорвите руками.

2. В глубокой миске смешайте яйца со сметаной, добавьте половину натертого сыра, соль и перец.

3. Добавьте лаваш к этой смеси и хорошо перемешайте, чтобы он полностью впитал жидкость.

4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

5. Выложите массу из лаваша и разровняйте.

6. Посыпьте сверху оставшимся сыром.

7. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20 минут, пока верх не станет золотистым.

8. Готовый пирог нарежьте порционно и подавайте горячим – сыр будет тянуться и создавать аппетитную текстуру.

