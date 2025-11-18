Вкусный пирог из слоеного теста: добавьте внутрь курицу и грибы
Когда хочется теплого домашнего блюда без лишних усилий, пирог из слоеного теста с курицей и грибами становится идеальным решением. Он сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус, а сочная начинка прекрасно сочетается с рыхлым тестом.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 пласт (400 г)
- куриное филе – 1 шт.
- грибы – 250 г
- лук – 1 шт.
- сливки 30-33 % – 120 мл.
- шпинат беби – 2 горсти
- сыр чеддер – 70-100 г
- дополнительный сыр для верха – 50-70 г (моцарелла, чеддер или другой тягучий)
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- сушеный укроп – 0,5 ч.л.
- приправа для курицы – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- яйцо и сливки: для смазывания
- кунжут: для посыпки
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости.
2. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до испарения лишней влаги.
3. После этого высыпайте измельченное куриное филе и обжаривайте до золотистого цвета.
4. Приправьте начинку сушеным чесноком, солью, укропом и приправой для курицы.
5. Влейте сливки и перемешайте.
6. Добавьте шпинат, который быстро уменьшится в объеме, и всыпьте натертый чеддер.
7. Немного протушите, чтобы масса стала однородной.
8. Слоеное тесто раскатайте и сделайте надрезы по бокам, оставив центр целым. Выложите начинку посередине и посыпьте дополнительным сыром.
9. Из формованных боковых полосок сделайте плетенку, заворачивая их друг на друга.
10. Смажьте поверхность взбитым яйцом со сливками и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог 30 минут в духовке при 180-190°C, пока он не станет румяным и хрустящим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: