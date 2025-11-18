Когда хочется теплого домашнего блюда без лишних усилий, пирог из слоеного теста с курицей и грибами становится идеальным решением. Он сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус, а сочная начинка прекрасно сочетается с рыхлым тестом.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 пласт (400 г)

куриное филе – 1 шт.

грибы – 250 г

лук – 1 шт.

сливки 30-33 % – 120 мл.

шпинат беби – 2 горсти

сыр чеддер – 70-100 г

дополнительный сыр для верха – 50-70 г (моцарелла, чеддер или другой тягучий)

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

сушеный укроп – 0,5 ч.л.

приправа для курицы – 1 ч.л.

соль – по вкусу

яйцо и сливки: для смазывания

кунжут: для посыпки

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до мягкости.

2. Добавьте нарезанные грибы и готовьте до испарения лишней влаги.

3. После этого высыпайте измельченное куриное филе и обжаривайте до золотистого цвета.

4. Приправьте начинку сушеным чесноком, солью, укропом и приправой для курицы.

5. Влейте сливки и перемешайте.

6. Добавьте шпинат, который быстро уменьшится в объеме, и всыпьте натертый чеддер.

7. Немного протушите, чтобы масса стала однородной.

8. Слоеное тесто раскатайте и сделайте надрезы по бокам, оставив центр целым. Выложите начинку посередине и посыпьте дополнительным сыром.

9. Из формованных боковых полосок сделайте плетенку, заворачивая их друг на друга.

10. Смажьте поверхность взбитым яйцом со сливками и посыпьте кунжутом. Выпекайте пирог 30 минут в духовке при 180-190°C, пока он не станет румяным и хрустящим.

