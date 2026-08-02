Вкусный пирог с черникой – отличная идея для домашней выпечки к чаю или кофе. В нем сочетаются рассыпчатое песочное тесто, сочные ягоды и нежная сметанная заливка. Для приготовления понадобятся простые продукты, а результат непременно порадует всю семью. Такой черничный пирог легко можно приготовить как в сезон свежих ягод, так и с замороженной черникой.

Идея приготовления черничного пирога к чаю опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло (холодное) – 100 г

сахар – 60 г

Для начинки:

черника – 350 г

сметана 15% – 350 г

яйца – 2 шт.

сахар – 90 г

ванильный сахар – 10 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

1. Для начала приготовьте тесто. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и растереть всё в мелкую крошку. Это можно сделать руками или с помощью блендера.

2. Отдельно взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте полученную смесь к масляной крошке и быстро замесите мягкое тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут.

3. Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку. Смешайте сахар с кукурузным крахмалом, после чего добавьте яйца и хорошо перемешайте. Влейте сметану и еще раз перемешайте до гладкой однородной консистенции.

4. Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Если края выступают за пределы формы, аккуратно обрежьте их.

5. Чернику промойте, просушите и равномерно распределите по тестовой основе. Сверху залейте ягоды сметанной смесью.

6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 55 минут. Во время выпекания начинка немного поднимется, а после остывания станет более плотной – это естественный процесс.

7. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть. Благодаря нежной сметанной начинке и сочной чернике десерт получается мягким, ароматным и прекрасно смакует как в теплом виде, так и после нескольких часов в холодильнике. Он станет удачным дополнением к семейному чаепитию или праздничному столу.

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