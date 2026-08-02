Вкусный пирог с черникой к чаю: как приготовить
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Вкусный пирог с черникой – отличная идея для домашней выпечки к чаю или кофе. В нем сочетаются рассыпчатое песочное тесто, сочные ягоды и нежная сметанная заливка. Для приготовления понадобятся простые продукты, а результат непременно порадует всю семью. Такой черничный пирог легко можно приготовить как в сезон свежих ягод, так и с замороженной черникой.
Идея приготовления черничного пирога к чаю опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сливочное масло (холодное) – 100 г
- сахар – 60 г
Для начинки:
- черника – 350 г
- сметана 15% – 350 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
1. Для начала приготовьте тесто. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и растереть всё в мелкую крошку. Это можно сделать руками или с помощью блендера.
2. Отдельно взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте полученную смесь к масляной крошке и быстро замесите мягкое тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру примерно на 30 минут.
3. Пока тесто охлаждается, приготовьте начинку. Смешайте сахар с кукурузным крахмалом, после чего добавьте яйца и хорошо перемешайте. Влейте сметану и еще раз перемешайте до гладкой однородной консистенции.
4. Охлажденное тесто раскатайте и выложите в форму для выпечки, формируя бортики. Если края выступают за пределы формы, аккуратно обрежьте их.
5. Чернику промойте, просушите и равномерно распределите по тестовой основе. Сверху залейте ягоды сметанной смесью.
6. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 55 минут. Во время выпекания начинка немного поднимется, а после остывания станет более плотной – это естественный процесс.
7. Перед подачей дайте пирогу полностью остыть. Благодаря нежной сметанной начинке и сочной чернике десерт получается мягким, ароматным и прекрасно смакует как в теплом виде, так и после нескольких часов в холодильнике. Он станет удачным дополнением к семейному чаепитию или праздничному столу.
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