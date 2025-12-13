Вкусный пирог с капустой без заморочки: в основе слоеное тесто
Слоеное тесто прекрасно сочетается с домашней тушеной капустой. Можно сделать очень вкусный и сытный пирог, который точно понравится всем. Блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с тушеной капустой опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г
- тушеная капуста с грибами – 300-400 г
- желток – 1 шт.
- кунжут – 1 ст.л.
Ингредиенты для тушеной капусты:
- капуста – 600 г
- шампиньоны – 200 г
- лук – 1 шт.
- томатный соус – 200 мл.
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Слоеное тесто поделить на 2 части.
2. Раскатать каждую в тоненький прямоугольник.
3. Выложить на всю плоскость тушеной капусты, оставляя 2 см пустого теста с одного края.
4. Завернуть в рулет.
5. Защепить края.
6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
7. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 30-40 минут.
8. Для тушеной капусты нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.
9. Добавляем нарезанные шампиньоны и перемешиваем.
10. Добавить нашинкованную капусту.
11. Полить томатным соусом 200 мл. с водой 100 мл.
12. Добавить соль 1 ч.л с горкой, перец по вкусу.
13. Перемешать и тушить капусту до мягкости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: