Слоеное тесто прекрасно сочетается с домашней тушеной капустой. Можно сделать очень вкусный и сытный пирог, который точно понравится всем. Блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.

Идея приготовления сытного слоеного пирога с тушеной капустой опубликована на странице фудблогера tastystories.feed в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

тушеная капуста с грибами – 300-400 г

желток – 1 шт.

кунжут – 1 ст.л.

Ингредиенты для тушеной капусты:

капуста – 600 г

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт.

томатный соус – 200 мл.

соль

перец

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто поделить на 2 части.

2. Раскатать каждую в тоненький прямоугольник.

3. Выложить на всю плоскость тушеной капусты, оставляя 2 см пустого теста с одного края.

4. Завернуть в рулет.

5. Защепить края.

6. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

7. Поставить в разогретую духовку до 170 градусов на 30-40 минут.

8. Для тушеной капусты нарезанный лук обжарить до золотистого цвета.

9. Добавляем нарезанные шампиньоны и перемешиваем.

10. Добавить нашинкованную капусту.

11. Полить томатным соусом 200 мл. с водой 100 мл.

12. Добавить соль 1 ч.л с горкой, перец по вкусу.

13. Перемешать и тушить капусту до мягкости.

