Домашний пирог с творогом и клубникой – один из лучших вариантов сезонной выпечки. Сочетание нежной творожной начинки, свежих ягод и хрустящего песочного теста делает этот десерт особенно подходящим для летнего меню. Завершает вкус аппетитная штрейзельная крошка, которая образует золотистую корочку во время выпекания.

Идея приготовления пирога с клубникой и творогом к чаю опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 100 г

сахар – 50 г

ванильный сахар – 8 г

соль – щепотка

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 280–330 г

разрыхлитель – 6 г

творог – 300 г

сахар – 100 г

ванильный сахар – 8 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

крахмал – 2,5 ст.л.

клубника – 200 г

крахмал – 1 ст.л.

мука – 70 г

сахар – 40 г

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Для основы смешайте муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль.

2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до образования мелкой крошки.

3. Добавьте яйца и сметану, после чего замесите мягкое однородное тесто.

4. Выложите тесто в форму для выпечки, сформируйте бортики и поставьте в холодильник на 20–30 минут.

5. Для творожной начинки смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйцо, сметану и крахмал.

6. Взбейте массу блендером до гладкой кремообразной консистенции.

7. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное сливочное масло.

8. Перетрите руками до образования крошки.

9. Достаньте охлаждённую основу из холодильника и равномерно распределите по ней творожную начинку.

10. Нарежьте клубнику кусочками, смешайте с крахмалом и выложите поверх творожного слоя.

11. Посыпьте пирог приготовленной штрейзельной крошкой.

12. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут до золотистого цвета.

13. Готовый пирог полностью остудите перед нарезкой.

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