Вкусный пирог с творогом и клубникой к чаю: готовится за считанные минуты
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Домашний пирог с творогом и клубникой – один из лучших вариантов сезонной выпечки. Сочетание нежной творожной начинки, свежих ягод и хрустящего песочного теста делает этот десерт особенно подходящим для летнего меню. Завершает вкус аппетитная штрейзельная крошка, которая образует золотистую корочку во время выпекания.
Идея приготовления пирога с клубникой и творогом к чаю опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 50 г
- ванильный сахар – 8 г
- соль – щепотка
- яйца – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 280–330 г
- разрыхлитель – 6 г
- творог – 300 г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 8 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- крахмал – 2,5 ст.л.
- клубника – 200 г
- крахмал – 1 ст.л.
- мука – 70 г
- сахар – 40 г
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Для основы смешайте муку, разрыхлитель, сахар, ванильный сахар и соль.
2. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите смесь руками до образования мелкой крошки.
3. Добавьте яйца и сметану, после чего замесите мягкое однородное тесто.
4. Выложите тесто в форму для выпечки, сформируйте бортики и поставьте в холодильник на 20–30 минут.
5. Для творожной начинки смешайте творог, сахар, ванильный сахар, яйцо, сметану и крахмал.
6. Взбейте массу блендером до гладкой кремообразной консистенции.
7. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное сливочное масло.
8. Перетрите руками до образования крошки.
9. Достаньте охлаждённую основу из холодильника и равномерно распределите по ней творожную начинку.
10. Нарежьте клубнику кусочками, смешайте с крахмалом и выложите поверх творожного слоя.
11. Посыпьте пирог приготовленной штрейзельной крошкой.
12. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50-60 минут до золотистого цвета.
13. Готовый пирог полностью остудите перед нарезкой.
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