Вкусный праздничный салат с печенью и карамелизированной грушей: делимся рецептом

Рецепт салата

Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Еще из нее можно делать торты и начинку для блинов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареной печени, с зеленью и грушей карамелизированной.

Ингредиенты:

  • 150 г микса салата
  • 8 помидорок черри
  • 1 груша
  • 200 г печени
  • крахмал кукурузный

Для карамелизации груши: 1 ст. л. сахара + 1 ч. л. масла

Для соуса:

  • 4-5 ст. л. масла
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. французской горчицы
  • 1 ч. л. американской горчицы
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Карамелизируйте грушу: нарежьте ее ломтиками, обжарьте на сковородке с маслом и сахаром до золотистого цвета.

2. Печень помойте и обсушите, далее, чтобы печень имела корочку, каждую обкатайте в кукурузном крахмале. Обжарьте ее тоже на масле ГХИ до корочки.

3. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты до однородности.

4. Соберите салат: выложите листья салата, добавьте грушу, печень, черри, и посыпьте орешками или луком криспи. Полейте соусом и подавайте.

