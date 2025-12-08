Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Еще из нее можно делать торты и начинку для блинов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареной печени, с зеленью и грушей карамелизированной.

Ингредиенты:

150 г микса салата

8 помидорок черри

1 груша

200 г печени

крахмал кукурузный

Для карамелизации груши: 1 ст. л. сахара + 1 ч. л. масла

Для соуса:

4-5 ст. л. масла

1 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. французской горчицы

1 ч. л. американской горчицы

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Карамелизируйте грушу: нарежьте ее ломтиками, обжарьте на сковородке с маслом и сахаром до золотистого цвета.

2. Печень помойте и обсушите, далее, чтобы печень имела корочку, каждую обкатайте в кукурузном крахмале. Обжарьте ее тоже на масле ГХИ до корочки.

3. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты до однородности.

4. Соберите салат: выложите листья салата, добавьте грушу, печень, черри, и посыпьте орешками или луком криспи. Полейте соусом и подавайте.

