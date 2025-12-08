Вкусный праздничный салат с печенью и карамелизированной грушей: делимся рецептом
Печень – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для салатов, закусок, паштетов. Еще из нее можно делать торты и начинку для блинов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из жареной печени, с зеленью и грушей карамелизированной.
Ингредиенты:
- 150 г микса салата
- 8 помидорок черри
- 1 груша
- 200 г печени
- крахмал кукурузный
Для карамелизации груши: 1 ст. л. сахара + 1 ч. л. масла
Для соуса:
- 4-5 ст. л. масла
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. французской горчицы
- 1 ч. л. американской горчицы
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Карамелизируйте грушу: нарежьте ее ломтиками, обжарьте на сковородке с маслом и сахаром до золотистого цвета.
2. Печень помойте и обсушите, далее, чтобы печень имела корочку, каждую обкатайте в кукурузном крахмале. Обжарьте ее тоже на масле ГХИ до корочки.
3. Приготовьте соус: смешайте все ингредиенты до однородности.
4. Соберите салат: выложите листья салата, добавьте грушу, печень, черри, и посыпьте орешками или луком криспи. Полейте соусом и подавайте.
