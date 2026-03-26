Вкусный рассыпчатый рис в рукаве: готовится элементарно
Вкусный рассыпчатый плов можно приготовить в рукаве. Рис идеально пропитывается, а мясо получается очень нежным. К тому же, такая технология значительно проще, чем классическая в кастрюле.
Идея приготовления быстрого плова в духовке опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- рис басмати – 150 г
- телятина – 600-700 г
- лук – 1-2 шт.
- морковь – 3 шт.
- специи: приправа к плову, копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец по вкусу
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать средними кусочками, обжарить на растительном масле до золотистости.
2. Нарезать лук полукольцами и морковь полосками.
3. Добавить все к мясу и тушить все вместе до полуготовности.
4. Рис басмати промыть несколько раз.
5. К мясу с овощами добавить приправу для плова, копченую паприку, сухой чеснок.
6. Посолить, поперчить и переложить в форму.
7. В форму также добавить промытый рис и равномерно распределить, но не перемешивать.
8. Залить водой.
9. Накрыть фольгой и отправить готовиться в духовку при температуре 190 градусов на 50 минут.
