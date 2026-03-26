Вкусный рассыпчатый плов можно приготовить в рукаве. Рис идеально пропитывается, а мясо получается очень нежным. К тому же, такая технология значительно проще, чем классическая в кастрюле.

Идея приготовления быстрого плова в духовке опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

рис басмати – 150 г

телятина – 600-700 г

лук – 1-2 шт.

морковь – 3 шт.

специи: приправа к плову, копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец по вкусу

вода

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать средними кусочками, обжарить на растительном масле до золотистости.

2. Нарезать лук полукольцами и морковь полосками.

3. Добавить все к мясу и тушить все вместе до полуготовности.

4. Рис басмати промыть несколько раз.

5. К мясу с овощами добавить приправу для плова, копченую паприку, сухой чеснок.

6. Посолить, поперчить и переложить в форму.

7. В форму также добавить промытый рис и равномерно распределить, но не перемешивать.

8. Залить водой.

9. Накрыть фольгой и отправить готовиться в духовку при температуре 190 градусов на 50 минут.

