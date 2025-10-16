Вкусный рыбный пирог из слоеного теста: рецепт для сытного обеда

Со слоеным тестом прекрасно сочетаются и сладкие, и соленые начинки. Удачной идеей будет использовать шпинат и красную рыбу. У вас получится полноценный пирог, с которым семья точно не будет голодной.

Идея приготовления сытного рыбного пирога из слоеного теста опубликована на странице vita foodblog в instagram.

Ингридиенты:

  • 350-450 г филе лосося
  • соль, перец, лимонный сок,
  • приправа к рыбе
  • 100 г шпината
  • 150 г сливочного сыра
  • 400 г теста слоеного
  • 1 желток
  • смесь семян

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить.

2. Рыбу нарезать, предварительно убрать все косточки, снять кожу и замариновать.

3. Начинка: шпинат и сыр. Шпинат предварительно припустить на сливочном масле.

4. Тесто разделить, раскатать, положить начинку, рыбу и остальную начинку, как на видео. Защелкнуть. Украсить.

5. Смазать яйцом и выпекать 20 минут при температуре 200 градусах и еще 30 минут при температуре 170 градусов.

6. Лучше всего вкус пирога раскрывается в охлажденном виде.

