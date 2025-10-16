Вкусный рыбный пирог из слоеного теста: рецепт для сытного обеда
Со слоеным тестом прекрасно сочетаются и сладкие, и соленые начинки. Удачной идеей будет использовать шпинат и красную рыбу. У вас получится полноценный пирог, с которым семья точно не будет голодной.
Идея приготовления сытного рыбного пирога из слоеного теста опубликована на странице vita foodblog в instagram.
Ингридиенты:
- 350-450 г филе лосося
- соль, перец, лимонный сок,
- приправа к рыбе
- 100 г шпината
- 150 г сливочного сыра
- 400 г теста слоеного
- 1 желток
- смесь семян
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить.
2. Рыбу нарезать, предварительно убрать все косточки, снять кожу и замариновать.
3. Начинка: шпинат и сыр. Шпинат предварительно припустить на сливочном масле.
4. Тесто разделить, раскатать, положить начинку, рыбу и остальную начинку, как на видео. Защелкнуть. Украсить.
5. Смазать яйцом и выпекать 20 минут при температуре 200 градусах и еще 30 минут при температуре 170 градусов.
6. Лучше всего вкус пирога раскрывается в охлажденном виде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: