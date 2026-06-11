В сезон молодых кабачков особенно хочется приготовить что-то простое, легкое и в то же время интересное на вкус. Если привычные овощные блюда уже надоели, стоит обратить внимание на быстрый кабачковый салат с ароматной заправкой. Для него понадобится минимум ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто готовит кабачки. Блюдо получается нежным, сочным и очень удачно сочетается как с мясом, так и в качестве отдельного легкого перекуса. К тому же готовится такой салат буквально за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного салата из кабачков опубликована на странице фудблогерши ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 1-2 молодых кабачка

1-2 ст.л. растительного масла

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

Ингредиенты для заправки:

3 ст.л. сметаны

1 ч.л. дижонской горчицы

1 ч.л. соевого соуса

2 зубчика чеснока

свежая зелень – ую укроп и петрушку

Способ приготовления:

1. Сначала кабачки нужно хорошо помыть и нарезать тонкими ломтиками.

2. После этого овощи следует переложить в миску, добавить немного масла, соль, перец и специи по вкусу.

3. Кабачки нужно равномерно перемешать, чтобы специи хорошо распределились.

4. Подготовленные ломтики выложите в аэрогриль и запекайте примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Если аэрогриля нет, подойдет обычная духовка –, кабачки нужно запекать до появления легкой золотистой корочки.

5. Пока овощи готовятся, можно приготовить ароматную заправку. Для этого смешайте сметану, дижонскую горчицу, соевый соус, измельченный чеснок и мелко нарезанные укроп и петрушку. Соус должен получиться нежным, с легкой пикантной ноткой.

6. Готовые теплые кабачки выложите на тарелку, сверху полейте приготовленной заправкой и по желанию добавьте еще немного свежей зелени. Такой кабачковый салат лучше всего вкусен сразу после приготовления, когда овощи остаются теплыми, а соус хорошо раскрывает свой аромат.

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