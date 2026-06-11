Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
654
Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты
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В сезон молодых кабачков особенно хочется приготовить что-то простое, легкое и в то же время интересное на вкус. Если привычные овощные блюда уже надоели, стоит обратить внимание на быстрый кабачковый салат с ароматной заправкой. Для него понадобится минимум ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто нечасто готовит кабачки. Блюдо получается нежным, сочным и очень удачно сочетается как с мясом, так и в качестве отдельного легкого перекуса. К тому же готовится такой салат буквально за считанные минуты.

Идея приготовления вкусного салата из кабачков опубликована на странице фудблогерши ask edith в Instagram.

Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачки – 1-2 молодых кабачка
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • любимые специи – по желанию

Ингредиенты для заправки:

  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 ч.л. соевого соуса
  • 2 зубчика чеснока
  • свежая зелень – ую укроп и петрушку

Способ приготовления:

Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

1. Сначала кабачки нужно хорошо помыть и нарезать тонкими ломтиками.

2. После этого овощи следует переложить в миску, добавить немного масла, соль, перец и специи по вкусу.

3. Кабачки нужно равномерно перемешать, чтобы специи хорошо распределились.

Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

4. Подготовленные ломтики выложите в аэрогриль и запекайте примерно 15 минут при температуре 180 градусов. Если аэрогриля нет, подойдет обычная духовка –, кабачки нужно запекать до появления легкой золотистой корочки.

Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

5. Пока овощи готовятся, можно приготовить ароматную заправку. Для этого смешайте сметану, дижонскую горчицу, соевый соус, измельченный чеснок и мелко нарезанные укроп и петрушку. Соус должен получиться нежным, с легкой пикантной ноткой.

6. Готовые теплые кабачки выложите на тарелку, сверху полейте приготовленной заправкой и по желанию добавьте еще немного свежей зелени. Такой кабачковый салат лучше всего вкусен сразу после приготовления, когда овощи остаются теплыми, а соус хорошо раскрывает свой аромат.

Вкусный салат из кабачков с чесноком и соевым соусом: готовится за считанные минуты

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