Вкусный салат из капусты "Коул-слоу": можно завернуть в лаваш или положить в бургер
"Коул-слоу" – это самый известный в мире американский салат из капусты. Он может смаковать как самостоятельное блюдо, либо стать отличным ингредиентом для бургера или шаурмы.
Как правильно приготовить этот салат точно знает фудблогер Татьяна Юшина. В Instagram она рассказала его рецепт, а также утверждает, что "Коул-слоу" служит отличным дополнением к любому мясному блюду.
Ингредиенты
- Капуста – 400 гр
- Морковь – 200 гр
- Яблоко – по желанию
- Сельдерей – по желанию
- Перец черный
- Зелень
Ингредиенты для заправки
- Майонез
- Горчица острая
- Горчица в зернах
- Сок лимона
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Капусту шинкуем. Можно взять 50\50 белокочанную и фиолетовую. Складываем в глубокую емкость.
2. Морковь нарезаем тоненькими полосками и добавляем в капусту.
3. Добавляем все заправочные ингредиенты и тщательно перемешиваем.
4. Доводим по вкусу солью и перцем.
5. Подаем к столу или добавляем в бургеры и шаурмы.
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