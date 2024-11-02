"Коул-слоу" – это самый известный в мире американский салат из капусты. Он может смаковать как самостоятельное блюдо, либо стать отличным ингредиентом для бургера или шаурмы.

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Как правильно приготовить этот салат точно знает фудблогер Татьяна Юшина. В Instagram она рассказала его рецепт, а также утверждает, что "Коул-слоу" служит отличным дополнением к любому мясному блюду.

Ингредиенты

Капуста – 400 гр

Морковь – 200 гр

Яблоко – по желанию

Сельдерей – по желанию

Перец черный

Зелень

Ингредиенты для заправки

Майонез

Горчица острая

Горчица в зернах

Сок лимона

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Капусту шинкуем. Можно взять 50\50 белокочанную и фиолетовую. Складываем в глубокую емкость.

2. Морковь нарезаем тоненькими полосками и добавляем в капусту.

3. Добавляем все заправочные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

4. Доводим по вкусу солью и перцем.

5. Подаем к столу или добавляем в бургеры и шаурмы.

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