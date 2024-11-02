Вкусный салат из капусты "Коул-слоу": можно завернуть в лаваш или положить в бургер

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Вкусный салат из капусты 'Коул-слоу': можно завернуть в лаваш или положить в бургер

"Коул-слоу" – это самый известный в мире американский салат из капусты. Он может смаковать как самостоятельное блюдо, либо стать отличным ингредиентом для бургера или шаурмы.

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Как правильно приготовить этот салат точно знает фудблогер Татьяна Юшина. В Instagram она рассказала его рецепт, а также утверждает, что "Коул-слоу" служит отличным дополнением к любому мясному блюду.

Вкусный салат из капусты ''Коул-слоу'': можно завернуть в лаваш или положить в бургер

Ингредиенты

  • Капуста – 400 гр
  • Морковь – 200 гр
  • Яблоко – по желанию
  • Сельдерей – по желанию
  • Перец черный
  • Зелень

Ингредиенты для заправки

  • Майонез
  • Горчица острая
  • Горчица в зернах
  • Сок лимона
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Капусту шинкуем. Можно взять 50\50 белокочанную и фиолетовую. Складываем в глубокую емкость.

Вкусный салат из капусты ''Коул-слоу'': можно завернуть в лаваш или положить в бургер

2. Морковь нарезаем тоненькими полосками и добавляем в капусту.

3. Добавляем все заправочные ингредиенты и тщательно перемешиваем.

Вкусный салат из капусты ''Коул-слоу'': можно завернуть в лаваш или положить в бургер

4. Доводим по вкусу солью и перцем.

Вкусный салат из капусты ''Коул-слоу'': можно завернуть в лаваш или положить в бургер

5. Подаем к столу или добавляем в бургеры и шаурмы.

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