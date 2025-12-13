Вкусный салат на праздники не обязательно должен быть с майонезом или сметаной. Ароматные капусту, морковь и свеклу можно заправить просто уксусом и маслом. Главное – правильно измельчить все компоненты и хорошо перемешать, чтобы блюдо было сочным.

Идея приготовления вкусного овощного салата из капусты, свеклы и моркови опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – ½ кочана

вареная свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – 50 мл.

яблочный уксус 9% – 2 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь и свеклу.

3. Посолить, добавить немного сахара.

4. Помнуть руками.

5. Добавить уксус, чеснок и растительное масло.

6. Хорошо перемешать.

