Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза
Вкусный салат на праздники не обязательно должен быть с майонезом или сметаной. Ароматные капусту, морковь и свеклу можно заправить просто уксусом и маслом. Главное – правильно измельчить все компоненты и хорошо перемешать, чтобы блюдо было сочным.
Идея приготовления вкусного овощного салата из капусты, свеклы и моркови опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – ½ кочана
- вареная свекла – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло – 50 мл.
- яблочный уксус 9% – 2 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Натереть морковь и свеклу.
3. Посолить, добавить немного сахара.
4. Помнуть руками.
5. Добавить уксус, чеснок и растительное масло.
6. Хорошо перемешать.
