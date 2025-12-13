Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
120
Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

Вкусный салат на праздники не обязательно должен быть с майонезом или сметаной. Ароматные капусту, морковь и свеклу можно заправить просто уксусом и маслом. Главное – правильно измельчить все компоненты и хорошо перемешать, чтобы блюдо было сочным.

Идея приготовления вкусного овощного салата из капусты, свеклы и моркови опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

Ингредиенты:

  • капуста – ½ кочана
  • вареная свекла – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • растительное масло – 50 мл.
  • яблочный уксус 9% – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

1. Нашинковать капусту.

2. Натереть морковь и свеклу.

Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

3. Посолить, добавить немного сахара.

4. Помнуть руками.

Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

5. Добавить уксус, чеснок и растительное масло.

6. Хорошо перемешать.

Вкусный салат из капусты, моркови и свеклы: готовится без майонеза

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты