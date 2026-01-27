Все рецепты
Вкусный салат из свеклы на скорую руку: понадобится всего пять ингредиентов
Салат из свеклы – универсальное блюдо, которое можно использовать и для праздничного стола, и просто как намазку на каждый день. Для блюда понадобится всего пять бюджетных ингредиентов, которые точно найдутся на вашей кухне.
Идея приготовления намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 2-3 вареных яйца
- 1 небольшая вареная свекла
- 1 плавленый сырок
- 1-2 зубчика чеснока
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, натереть на терке и выложить в миску.
2. Свеклу отварить (или же приобрести уже готовую), натереть на мелкой терке и добавить к яйцам.
3. Плавленый сырок натереть (удобнее, если он охлажденный).
4. Добавить измельченный чеснок и соль.
5. Хорошо перемешать до однородной, нежной консистенции.
