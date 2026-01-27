Вкусный салат из свеклы на скорую руку: понадобится всего пять ингредиентов

Салат из свеклы – универсальное блюдо, которое можно использовать и для праздничного стола, и просто как намазку на каждый день. Для блюда понадобится всего пять бюджетных ингредиентов, которые точно найдутся на вашей кухне.

Идея приготовления намазки из свеклы опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2-3 вареных яйца
  • 1 небольшая вареная свекла
  • 1 плавленый сырок
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, натереть на терке и выложить в миску.

2. Свеклу отварить (или же приобрести уже готовую), натереть на мелкой терке и добавить к яйцам.

3. Плавленый сырок натереть (удобнее, если он охлажденный).

4. Добавить измельченный чеснок и соль.

5. Хорошо перемешать до однородной, нежной консистенции.

