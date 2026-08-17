Если хочется приготовить салат без сложных ингредиентов, стоит обратить внимание на этот вариант. В нем сочетаются нежное куриное филе, обжаренные грибы, яйца и сыр. Маринованный лук придает блюду приятную кислинку и делает вкус более выразительным. Такой салат можно подать как к праздничному столу, так и приготовить для обычного семейного ужина.

Идея приготовления вкусного салата с куриным филе, грибами и луком опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

шампиньоны – 250 г

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 150 г

маринованный лук – 1 шт.

майонез – по вкусу

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала отварите куриное филе до готовности. Дайте мясу полностью остыть, после чего нарежьте его небольшими кубиками. Чтобы салат имел более нежную текстуру, филе лучше не нарезать слишком крупно.

2. Шампиньоны очистите, нарежьте кусочками и обжарьте на разогретой сковороде. Готовьте их до появления румяной корочки, после чего переложите на тарелку и оставьте остывать.

3. Яйца сварите вкрутую, охладите в холодной воде и нарежьте кубиками. Твердый сыр натрите на крупной тёрке.

4. Маринованный лук хорошо отцедите от лишней жидкости. Это важно, чтобы готовый салат не получился водянистым.

5. В большой миске смешайте куриное филе, шампиньоны, яйца, тертый сыр и маринованный лук. Добавьте майонез, соль и черный перец. Аккуратно перемешайте все ингредиенты.

6. Готовый салат можно подавать сразу или на некоторое время поставить в холодильник. По желанию перед подачей его можно украсить свежей зеленью или несколькими кусочками обжаренных грибов.

7. Этот рецепт подойдет тем, кто ищет простой салат с курицей, салат с грибами и сыром или сытное блюдо для праздничного стола. Все ингредиенты доступные, а приготовление не требует много времени.

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