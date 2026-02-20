Вкусный салат с печенью без майонеза: сохраняются все витамины компонентов
Печень – очень питательный и полезный продукт. И портить его майонезными заправками не стоит. Соедините разнообразные овощи, зелень, а также добавьте орехи для пикантности. Получится очень изысканное блюдо для праздничного стола.
Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 400 г
- соевый соус – 50 мл.
- сахар – 0,5 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- мука – 2 ст.л.
- растительное масло – для жарки
- помидоры – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- петрушка – по вкусу
- грецкие орехи – по вкусу
Ингредиенты для заправки:
- мед – 1 ч.л.
- французская горчица – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- острый соус чили
- растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Куриную печень почистить и нарезать на небольшие кусочки.
2. Добавить к печени муку, перемешать и жарить на разогретой сковороде до образования золотистой корочки.
3. Добавить сахар, черный перец и влить соевый соус.
4. Общее время приготовления печени – примерно 15 минут.
5. В салатник всыпать нарезанный болгарский перец и помидоры.
6. Добавить жареную печень, красный лук и петрушку.
7. Для заправки смешать мед, лимонный сок, французскую горчицу, масло и чили.
8. Тщательно перемешать до образования густого соуса, добавить соль.
9. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать.
10. Посыпать жареными грецкими орехами.
