Печень – очень питательный и полезный продукт. И портить его майонезными заправками не стоит. Соедините разнообразные овощи, зелень, а также добавьте орехи для пикантности. Получится очень изысканное блюдо для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 400 г

соевый соус – 50 мл.

сахар – 0,5 ч.л.

черный перец – по вкусу

мука – 2 ст.л.

растительное масло – для жарки

помидоры – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

петрушка – по вкусу

грецкие орехи – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

мед – 1 ч.л.

французская горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

острый соус чили

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриную печень почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2. Добавить к печени муку, перемешать и жарить на разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

3. Добавить сахар, черный перец и влить соевый соус.

4. Общее время приготовления печени – примерно 15 минут.

5. В салатник всыпать нарезанный болгарский перец и помидоры.

6. Добавить жареную печень, красный лук и петрушку.

7. Для заправки смешать мед, лимонный сок, французскую горчицу, масло и чили.

8. Тщательно перемешать до образования густого соуса, добавить соль.

9. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать.

10. Посыпать жареными грецкими орехами.

