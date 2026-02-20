Вкусный салат с печенью без майонеза: сохраняются все витамины компонентов

Печень – очень питательный и полезный продукт. И портить его майонезными заправками не стоит. Соедините разнообразные овощи, зелень, а также добавьте орехи для пикантности. Получится очень изысканное блюдо для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриная печень – 400 г
  • соевый соус – 50 мл.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • черный перец – по вкусу
  • мука – 2 ст.л.
  • растительное масло – для жарки
  • помидоры – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • петрушка – по вкусу
  • грецкие орехи – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

  • мед – 1 ч.л.
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • острый соус чили
  • растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Куриную печень почистить и нарезать на небольшие кусочки.

2. Добавить к печени муку, перемешать и жарить на разогретой сковороде до образования золотистой корочки.

3. Добавить сахар, черный перец и влить соевый соус.

4. Общее время приготовления печени – примерно 15 минут.

5. В салатник всыпать нарезанный болгарский перец и помидоры.

6. Добавить жареную печень, красный лук и петрушку.

7. Для заправки смешать мед, лимонный сок, французскую горчицу, масло и чили.

8. Тщательно перемешать до образования густого соуса, добавить соль.

9. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать.

10. Посыпать жареными грецкими орехами.

