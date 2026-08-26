Вкусный салат с помидорами и зернистым сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,1 т.
Рецепт вкусного салата с помидорами и зернистым сыром
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Салат из помидоров и зернистого сыра готовится за несколько минут и не требует сложных ингредиентов. Сочные овощи хорошо сочетаются с нежным сыром, свежей зеленью и ароматным соусом песто. Такой салат можно подать в качестве легкой закуски или дополнения к основному блюду. Главное – использовать спелые помидоры, тогда блюдо получится особенно сочным.

Идея приготовления вкусного салата из помидоров и зернистого сыра опубликована на странице olga riabenko в Instagram.

Рецепт салата с помидорами и зернистым сыром

Ингредиенты:

  • творог в сливках – 200 г
  • помидоры – 300 г
  • красный лук – 50 г
  • петрушка – по вкусу
  • соус песто – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешиваем помидоры с сыром

1. Для этого салата не нужно предварительно готовить продукты, поэтому можно сразу приступить к нарезке овощей. Помидоры помойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. Если они очень сочные, часть лишней жидкости можно слить.

2. Красный лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте. По желанию лук можно оставить на несколько минут в холодной воде, чтобы его вкус стал мягче.

Добавляем зелень

3. Зернистый сыр в сливках переложите в глубокую миску или тарелку. Добавьте нарезанные помидоры, красный лук и петрушку. Важно не сливайте сливки с сыра, ведь они сделают салат еще нежнее.

4. Заправьте ингредиенты столовой ложкой соуса песто и посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте салат, чтобы зерна творога остались целыми, а заправка равномерно распределилась между овощами.

Готовый салат

5. Подавать салат с помидорами и зернистым сыром лучше всего сразу после приготовления. По желанию его можно дополнить свежей зеленью или подать с хрустящим хлебом. Это простой рецепт салата на каждый день, который особенно хорошо подходит для сезона спелых помидоров.

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