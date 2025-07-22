В период холодов, когда на праздники нужно подать вкусный салат, используйте консервацию. Для этого приготовить ее стоит именно сейчас. Можно использовать шампиньоны, а также разнообразные свежие овощи: кабачки, морковь, лук. Такая заготовка получается очень вкусной, а хранится идеально.

Идея приготовления пикантного салата из кабачков и шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 3 кг.

шампиньоны – 1 кг.

лук, морковь – по 0,5 кг.

соус сацебели – 1 баночка

соль – 2,5 ст.л.

сахар – 200 г

масло – 200 мл.

уксус 9% – 100 мл.

соль

сухой молотый чеснок

Способ приготовления:

1. В кастрюлю 10 литров вылить 1 стакан растительного масла.

2. Туда положить нарезанную соломкой морковь, лук.

3. Тушить 5-7 минут.

4. Далее добавить грибы (крупными кубиками), тушить 10 минут.

5. Добавить крупными кубиками кабачки, сахар, 2,5 ст.л. соли, уксус, соус сацебели и специи.

6. Все перемешать и тушить 30-40 минут.

7. Разложить в стерилизованные банки.

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