Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно
В период холодов, когда на праздники нужно подать вкусный салат, используйте консервацию. Для этого приготовить ее стоит именно сейчас. Можно использовать шампиньоны, а также разнообразные свежие овощи: кабачки, морковь, лук. Такая заготовка получается очень вкусной, а хранится идеально.
Идея приготовления пикантного салата из кабачков и шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 3 кг.
- шампиньоны – 1 кг.
- лук, морковь – по 0,5 кг.
- соус сацебели – 1 баночка
- соль – 2,5 ст.л.
- сахар – 200 г
- масло – 200 мл.
- уксус 9% – 100 мл.
- соль
- сухой молотый чеснок
Способ приготовления:
1. В кастрюлю 10 литров вылить 1 стакан растительного масла.
2. Туда положить нарезанную соломкой морковь, лук.
3. Тушить 5-7 минут.
4. Далее добавить грибы (крупными кубиками), тушить 10 минут.
5. Добавить крупными кубиками кабачки, сахар, 2,5 ст.л. соли, уксус, соус сацебели и специи.
6. Все перемешать и тушить 30-40 минут.
7. Разложить в стерилизованные банки.
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