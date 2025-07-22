Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

В период холодов, когда на праздники нужно подать вкусный салат, используйте консервацию. Для этого приготовить ее стоит именно сейчас. Можно использовать шампиньоны, а также разнообразные свежие овощи: кабачки, морковь, лук. Такая заготовка получается очень вкусной, а хранится идеально.

Идея приготовления пикантного салата из кабачков и шампиньонов на зиму опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram.

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • кабачки – 3 кг.
  • шампиньоны – 1 кг.
  • лук, морковь – по 0,5 кг.
  • соус сацебели – 1 баночка
  • соль – 2,5 ст.л.
  • сахар – 200 г
  • масло – 200 мл.
  • уксус 9% – 100 мл.
  • соль
  • сухой молотый чеснок

Способ приготовления:

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

1. В кастрюлю 10 литров вылить 1 стакан растительного масла.

2. Туда положить нарезанную соломкой морковь, лук.

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

3. Тушить 5-7 минут.

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

4. Далее добавить грибы (крупными кубиками), тушить 10 минут.

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

5. Добавить крупными кубиками кабачки, сахар, 2,5 ст.л. соли, уксус, соус сацебели и специи.

6. Все перемешать и тушить 30-40 минут.

Вкусный салат с шампиньонами и кабачками на зиму: готовится элементарно

7. Разложить в стерилизованные банки.

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