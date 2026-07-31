Этот салат удачно сочетает в себе нежное куриное мясо, сладкий виноград и сочные ананасы. Блюдо получается сытным, праздничным и очень эффектно смотрится на столе. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой салат можно подать как к семейному ужину, так и к праздничному меню.

Идея приготовления вкусного салата с виноградом опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное бедро без кости или куриное филе – 2 больших или 3 средних куска

консервированные ананасы – 4-5 колец

майонез – 130-160 г (по вкусу)

варёные яйца – 3-4 шт.

твёрдый сыр – 110-120 г

виноград без косточек – 1 небольшая гроздь

лавровый лист – 1 шт. (для варки курицы)

чёрный перец горошком – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриное мясо до готовности. Для более насыщенного вкуса добавьте в воду лавровый лист, перец горошком и немного соли. Готовую курицу остудите и мелко нарежьте.

2. Подготовьте остальные ингредиенты. Ананасы нарежьте небольшими кубиками, яйца и твёрдый сыр натрите на тёрке. Виноград промойте и разрежьте каждую ягоду пополам.

3. На дно большой тарелки нанесите тонкий слой майонеза. Выложите измельченное куриное мясо и снова добавьте немного майонеза.

4. Вторым слоем выложите ананасы и нанесите небольшое количество майонеза.

5. Третьим слоем выложите натертые яйца и слегка смажьте их майонезом.

6. Выложите натертый твёрдый сыр, после чего добавьте ещё немного майонеза.

7. В качестве завершающего слоя выложите половинки винограда, равномерно распределив их по поверхности салата.

8. Готовое блюдо поставьте в холодильник как минимум на один час. За это время все слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.

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