Вкусный салат с виноградом для праздничного стола: добавьте курицу и твёрдый сыр
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Этот салат удачно сочетает в себе нежное куриное мясо, сладкий виноград и сочные ананасы. Блюдо получается сытным, праздничным и очень эффектно смотрится на столе. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой салат можно подать как к семейному ужину, так и к праздничному меню.
Идея приготовления вкусного салата с виноградом опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное бедро без кости или куриное филе – 2 больших или 3 средних куска
- консервированные ананасы – 4-5 колец
- майонез – 130-160 г (по вкусу)
- варёные яйца – 3-4 шт.
- твёрдый сыр – 110-120 г
- виноград без косточек – 1 небольшая гроздь
- лавровый лист – 1 шт. (для варки курицы)
- чёрный перец горошком – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите куриное мясо до готовности. Для более насыщенного вкуса добавьте в воду лавровый лист, перец горошком и немного соли. Готовую курицу остудите и мелко нарежьте.
2. Подготовьте остальные ингредиенты. Ананасы нарежьте небольшими кубиками, яйца и твёрдый сыр натрите на тёрке. Виноград промойте и разрежьте каждую ягоду пополам.
3. На дно большой тарелки нанесите тонкий слой майонеза. Выложите измельченное куриное мясо и снова добавьте немного майонеза.
4. Вторым слоем выложите ананасы и нанесите небольшое количество майонеза.
5. Третьим слоем выложите натертые яйца и слегка смажьте их майонезом.
6. Выложите натертый твёрдый сыр, после чего добавьте ещё немного майонеза.
7. В качестве завершающего слоя выложите половинки винограда, равномерно распределив их по поверхности салата.
8. Готовое блюдо поставьте в холодильник как минимум на один час. За это время все слои хорошо пропитаются, а вкус станет более гармоничным.
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