Вкусный салат с виноградом и куриным филе: как приготовить
Именно сейчас сезон сочного и сладкого винограда. С ним можно приготовить не только десерты, но и вкусный и сытный салат. Плод прекрасно сочетается с курицей и сыром.
Идея приготовления изысканного салата с виноградом опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- яйца – 4 шт.
- твердый сыр – 200 г
- виноград без косточки – 300-350 г
- чеснок – 4 зубчика
- майонез
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, охладить.
2. Нарезать кубиком твердый сыр, мясо и вареные яйца.
3. Виноград разрезать пополам.
4. Соединить все ингредиенты.
5. Посолить, поперчить.
6. Добавить майонез, перемешать.
