Именно сейчас сезон сочного и сладкого винограда. С ним можно приготовить не только десерты, но и вкусный и сытный салат. Плод прекрасно сочетается с курицей и сыром.

Видео дня

Идея приготовления изысканного салата с виноградом опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

яйца – 4 шт.

твердый сыр – 200 г

виноград без косточки – 300-350 г

чеснок – 4 зубчика

майонез

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, охладить.

2. Нарезать кубиком твердый сыр, мясо и вареные яйца.

3. Виноград разрезать пополам.

4. Соединить все ингредиенты.

5. Посолить, поперчить.

6. Добавить майонез, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: