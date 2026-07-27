В сезон молодых кабачков хочется готовить легкие и яркие блюда из свежих овощей. Такой салат прекрасно подойдет для обеда, ужина или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Запеченные кабачки делают его особенно нежным и ароматным, а кукуруза придаёт приятную сладковатую нотку. Рецепт очень прост, а результат получается сочным и по-летнему вкусным.

Идея приготовления салата с кабачками и кукурузой опубликована на странице irisha redko в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

оливковое масло – 1-2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

тертый пармезан – по желанию

Для заправки:

оливковое масло – 30 мл.

соль – 1/2 ч.л.

смесь перцев – 1/2 ч.л.

сушеный базилик – 1/2 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

лимонный сок – 1 ст.л.

Для салата:

микс салатной зелени – по вкусу

сладкий перец – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

кукуруза – 2 початка или 250 г консервированной

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте и нарежьте крупными кусочками. По желанию сделайте неглубокие надрезы на поверхности, чтобы они лучше пропитались специями.

2. Выложите кабачки на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте паприкой. По желанию добавьте немного тёртого пармезана для более насыщенного вкуса.

3. Запекайте овощи в разогретой до 200 градусов духовке примерно 20-25 минут до мягкости и появления легкой золотистой корочки.

4. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль, смесь перцев, сушеный базилик и измельченный зубчик чеснока. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Если вы используете свежую кукурузу, предварительно отварите или запеките початки, после чего срежьте зерна ножом. Консервированную кукурузу достаточно отцедить на сито.

6. Помидоры нарежьте крупными кусочками, а сладкий перец – тонкой соломкой. В большой миске смешайте салатную зелень, овощи, кукурузу и ещё тёплые запечённые кабачки.

7. Полейте салат ароматной заправкой и аккуратно перемешайте перед подачей.

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