Баклажаны – универсальный овощ для приготовления разнообразных блюд. К примеру, легких салатов. Для этого овощ можно пожарить, чтобы кусочки были хрустящими и ароматными. Идеально дополнит вкус медовая заправка.

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Идея приготовления легкого салата с жареными баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Блюдо отлично подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Ингредиенты:

рукола

баклажан – 1 шт.

хамон/прошуто

моцарелла/страчателла/бурата

помидоры черри

крахмал – 2 ст. л.

оливковое масло

бальзамический соус

Ингредиенты для соуса:

мед – 2 ст. л.и

дижонская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны: нарезать кубиками, смешать с солью, 20 г воды и крахмалом.

2. Жарить на разогретой сковороде до золотистой корочки (10 минут).

3. Смешать мед и горчицу.

4. Готовые баклажаны выложить на салфетку, затем еще горячими полить соусом.

5. Выложить рукколу, черри, хамон, порвать сыр.

6. Добавить баклажаны, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом.

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