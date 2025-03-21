Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

Баклажаны – универсальный овощ для приготовления разнообразных блюд. К примеру, легких салатов. Для этого овощ можно пожарить, чтобы кусочки были хрустящими и ароматными. Идеально дополнит вкус медовая заправка.

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Идея приготовления легкого салата с жареными баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Блюдо отлично подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

Ингредиенты:

  • рукола
  • баклажан – 1 шт.
  • хамон/прошуто
  • моцарелла/страчателла/бурата
  • помидоры черри
  • крахмал – 2 ст. л.
  • оливковое масло
  • бальзамический соус

Ингредиенты для соуса:

  • мед – 2 ст. л.и
  • дижонская горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

1. Баклажаны: нарезать кубиками, смешать с солью, 20 г воды и крахмалом.

2. Жарить на разогретой сковороде до золотистой корочки (10 минут).

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

3. Смешать мед и горчицу.

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

4. Готовые баклажаны выложить на салфетку, затем еще горячими полить соусом.

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

5. Выложить рукколу, черри, хамон, порвать сыр.

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

6. Добавить баклажаны, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом.

Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза

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