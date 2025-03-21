Вкусный салат с жареными баклажанами: готовится без майонеза
Баклажаны – универсальный овощ для приготовления разнообразных блюд. К примеру, легких салатов. Для этого овощ можно пожарить, чтобы кусочки были хрустящими и ароматными. Идеально дополнит вкус медовая заправка.
Идея приготовления легкого салата с жареными баклажанами опубликована на странице фудблогера Ольги с ником ptashka.oly в Instagram. Блюдо отлично подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- рукола
- баклажан – 1 шт.
- хамон/прошуто
- моцарелла/страчателла/бурата
- помидоры черри
- крахмал – 2 ст. л.
- оливковое масло
- бальзамический соус
Ингредиенты для соуса:
- мед – 2 ст. л.и
- дижонская горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны: нарезать кубиками, смешать с солью, 20 г воды и крахмалом.
2. Жарить на разогретой сковороде до золотистой корочки (10 минут).
3. Смешать мед и горчицу.
4. Готовые баклажаны выложить на салфетку, затем еще горячими полить соусом.
5. Выложить рукколу, черри, хамон, порвать сыр.
6. Добавить баклажаны, полить оливковым маслом и бальзамическим соусом.
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